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ВОЙНА В УКРАИНЕ

40% школ и вузов готовы к очным занятиям, почти 60% родителей не готовы отправить туда детей

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Меньше всего хотят начала очного обучения жители восточных и северных регионов Украины опрос
Меньше всего хотят начала очного обучения жители восточных и северных регионов Украины – опрос
Фото: ЕРА

Окончательный выбор формы обучения для украинских школьников и студентов остается за родителями. Об этом глава директората дошкольного и школьного образования министерства образования Украины Олег Ересько заявил в эфире национального телемарафона, который 1+1 транслирует в YouТube.

По его словам, сегодня продолжаются проверки укрытий в детских садах, школах и вузах. Их готовность МОН оценивает на уровне 40%. 

При этом Ересько отметил, что это не будет единственным критерием для министерства при выборе, рекомендовать или нет начало офлайн-обучения. Главное, на что там ориентируются, – это карта боевых действий и мнение родителей. 

"Общественное мнение действительно сегодня разделилось, в какой форме начинать обучение. Главный критерий для нас – безопасность, и мы готовимся создать разные варианты, как организовать процесс. Но окончательный выбор будет за родителями, а также за руководителями областных военных администраций", – сказал он.

По данным опроса Gradus Research, опубликованного 9 августа LIGA.Life, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы.

Меньше всего хотят начала очного обучения жители восточных и северных регионов Украины (19%). Наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).

Контекст:

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и местные власти должны проработать возможность введения и очной формы обучения, и смешанной.

Теги: образование, Министерство образования, война России против Украины
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