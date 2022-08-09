40% школ и вузов готовы к очным занятиям, почти 60% родителей не готовы отправить туда детей

Меньше всего хотят начала очного обучения жители восточных и северных регионов Украины – опрос Фото: ЕРА

По его словам, сегодня продолжаются проверки укрытий в детских садах, школах и вузах. Их готовность МОН оценивает на уровне 40%.

При этом Ересько отметил, что это не будет единственным критерием для министерства при выборе, рекомендовать или нет начало офлайн-обучения. Главное, на что там ориентируются, – это карта боевых действий и мнение родителей.

"Общественное мнение действительно сегодня разделилось, в какой форме начинать обучение. Главный критерий для нас – безопасность, и мы готовимся создать разные варианты, как организовать процесс. Но окончательный выбор будет за родителями, а также за руководителями областных военных администраций", – сказал он.

По данным опроса Gradus Research, опубликованного 9 августа LIGA.Life, только 30% украинцев готовы отправлять детей в детсады, школы, техникумы и вузы офлайн с 1 сентября. 58% – скорее или совсем не готовы.

Меньше всего хотят начала очного обучения жители восточных и северных регионов Украины (19%). Наибольшую готовность демонстрируют родители из западных регионов (38%) и Киева (34%).