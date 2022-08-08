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В Украине к офлайн-обучению готовы около 36% учебных заведений – Шкарлет

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Шкарлет подчеркнул, что на первом месте безопасность
Шкарлет подчеркнул, что на первом месте – безопасность
Фото: mon.gov.ua

К обучению в режиме офлайн готова треть украинских школ. Об этом 8 августа сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, проинформировало Министерство образования и науки.

"1 сентября начнется новый учебный год. В традиционном режиме он может быть внедрен только в тех учебных заведениях, где есть укрытия. Безопасность на первом месте. По состоянию на начало августа около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению, то есть имеют защитные сооружения", – сказал министр.

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Контекст:

Премьер Денис Шмыгаль отмечал, что ситуация с безопасностью в стране разная и местные власти должны проработать и очную форму обучения, и смешанную.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, война, Министерство образования, учебный год, война России против Украины, безопасность, Сергей Шкарлет, школа
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