В Украине к офлайн-обучению готовы около 36% учебных заведений – Шкарлет

"1 сентября начнется новый учебный год. В традиционном режиме он может быть внедрен только в тех учебных заведениях, где есть укрытия. Безопасность на первом месте. По состоянию на начало августа около 36% учебных заведений в Украине готовы к офлайн-обучению, то есть имеют защитные сооружения", – сказал министр.

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.