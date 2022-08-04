За границей находится 641 тыс. украинских школьников, есть тенденция к их возвращению – Шкарлет

"У нас ориентировочно было 4 млн 200 тыс. участников образовательного процесса, а именно учеников в учреждениях общего среднего образования. За границей на сегодня пребывает 641 тыс., по нашим подсчетам", – сказал Шкарлет.

Министр отметил, что наблюдается тенденция к возвращению школьников, так как в мае количество украинских учеников за границей составляло 671 тыс.

Также Шкарлет рассказал о ходе проверки школ на предмет готовности начать образовательный процесс в офлайн-формате. По его словам, на сегодня готовы к этому около 30% учреждений.

"30% – конечно, слишком мало, но надеюсь, что на конец августа мы будем иметь более оптимистическую цифру", – сказал он.