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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За границей находится 641 тыс. украинских школьников, есть тенденция к их возвращению – Шкарлет

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Шкарлет отметил, что дети школьного возраста возвращаются в Украину
Шкарлет отметил, что дети школьного возраста возвращаются в Украину
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

За границей находится около 641 тыс. школьников из приблизительно 4,2 млн, готовы к возобновлению работы в очном формате только 30% школ. Об этом сказал 3 августа министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире телемарафона, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"У нас ориентировочно было 4 млн 200 тыс. участников образовательного процесса, а именно учеников в учреждениях общего среднего образования. За границей на сегодня пребывает 641 тыс., по нашим подсчетам", – сказал Шкарлет.

Министр отметил, что наблюдается тенденция к возвращению школьников, так как в мае количество украинских учеников за границей составляло 671 тыс.

Также Шкарлет рассказал о ходе проверки школ на предмет готовности начать образовательный процесс в офлайн-формате. По его словам, на сегодня готовы к этому около 30% учреждений. 

"30% – конечно, слишком мало, но надеюсь, что на конец августа мы будем иметь более оптимистическую цифру", – сказал он.

Контекст:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что сейчас за границей находятся почти 2 млн украинских детей.

Генеральный директорат Еврокомиссии по миграции и внутренним делам 24 июля сообщал, что около полумиллиона вынужденно переселенных детей из Украины были интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС.

Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.

В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.

Во всех учебных заведениях к 1 сентября должны быть подготовлены бомбоубежища, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: образование, Министерство образования, беженцы, учебный год, дети, школьники, школы, Сергей Шкарлет, школа
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