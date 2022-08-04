За границей находится 641 тыс. украинских школьников, есть тенденция к их возвращению – Шкарлет

"У нас ориентировочно было 4 млн 200 тыс. участников образовательного процесса, а именно учеников в учреждениях общего среднего образования. За границей на сегодня пребывает 641 тыс., по нашим подсчетам", – сказал Шкарлет.
Министр отметил, что наблюдается тенденция к возвращению школьников, так как в мае количество украинских учеников за границей составляло 671 тыс.
Также Шкарлет рассказал о ходе проверки школ на предмет готовности начать образовательный процесс в офлайн-формате. По его словам, на сегодня готовы к этому около 30% учреждений.
"30% – конечно, слишком мало, но надеюсь, что на конец августа мы будем иметь более оптимистическую цифру", – сказал он.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что сейчас за границей находятся почти 2 млн украинских детей.
Генеральный директорат Еврокомиссии по миграции и внутренним делам 24 июля сообщал, что около полумиллиона вынужденно переселенных детей из Украины были интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС.
Кабинет Министров рекомендовал начать учебный год в школах Украины в очном режиме с 1 сентября, а в университетах (за исключением первых курсов) – с 15 августа. На прифронтовых и оккупированных территориях допускается онлайн-формат обучения.
В Офисе президента отмечали, что в случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и, по возможности, полностью или частично продолжать его в укрытии.
Во всех учебных заведениях к 1 сентября должны быть подготовлены бомбоубежища, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.