Школьники Киевской области передали на передовую свои рисунки

"Дети понимают, что сегодня судьба нашей страны зависит от наших военных. Дети так же, как и все мы, хотят внести свой вклад в победу. Думаю, ребятам на передовой приятно получить эти рисуночки и открытки", – цитирует агентство маму одной из учениц Елену.
Украинские военные кроме подарков от детей получили также автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты от Favbet Foundation.
"Больше всего я хочу, чтобы поскорее закончилась война, и все наши герои вернулись домой. Чтобы снова можно было ездить на море, не слышать сирен и как и сколько хочешь гулять с друзьями", – сказала девятилетняя ученица Полина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.
Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн. Передано 5 тонн горючего, оказана помощь на покупку трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.
Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.