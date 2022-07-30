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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Школьники Киевской области передали на передовую свои рисунки

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Украинские военные кроме подарков от детей получили также автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты
Украинские военные кроме подарков от детей получили также автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты
Фото: unian.net

Украинским военным на передовую ученики Исследовательской общеобразовательной школы передали рисунки, а также благодарность и слова поддержки. Рисунки защитникам доставили при содействии Favbet Foundation, пишет 29 июля УНИАН.

"Дети понимают, что сегодня судьба нашей страны зависит от наших военных. Дети так же, как и все мы, хотят внести свой вклад в победу. Думаю, ребятам на передовой приятно получить эти рисуночки и открытки", – цитирует агентство маму одной из учениц Елену.

Украинские военные кроме подарков от детей получили также автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты от Favbet Foundation.

"Больше всего я хочу, чтобы поскорее закончилась война, и все наши герои вернулись домой. Чтобы снова можно было ездить на море, не слышать сирен и как и сколько хочешь гулять с друзьями", – сказала девятилетняя ученица Полина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Напрямую и через партнерские благотворительные организации фонд уже перечислил на нужды ВСУ более 5 млн грн. Передано 5 тонн горючего, оказана помощь на покупку трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации украинских воинов, пострадавших в зоне АТО и ООС.

Теги: военные, дети, школьники, война России против Украины
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