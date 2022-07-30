Школьники Киевской области передали на передовую свои рисунки

Украинские военные кроме подарков от детей получили также автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты Фото: unian.net

"Дети понимают, что сегодня судьба нашей страны зависит от наших военных. Дети так же, как и все мы, хотят внести свой вклад в победу. Думаю, ребятам на передовой приятно получить эти рисуночки и открытки", – цитирует агентство маму одной из учениц Елену.

Украинские военные кроме подарков от детей получили также автомобили, топливо и средства индивидуальной защиты от Favbet Foundation.

"Больше всего я хочу, чтобы поскорее закончилась война, и все наши герои вернулись домой. Чтобы снова можно было ездить на море, не слышать сирен и как и сколько хочешь гулять с друзьями", – сказала девятилетняя ученица Полина.

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