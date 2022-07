Клопотенко вместе с ЮНИСЕФ инициировал серию мастер-классов по приготовлению еды для детей-переселенцев в семи украинских областях

"Идея в том, чтобы родителей научить готовить вместе с детьми, а детям дать поддержку психологов и нутрициологов, которые успокоят их и научат обращаться с продуктами, чтобы сохранить здоровье. Эти знания от психологов и нутрициологов потом передадим всем взрослым Украины, чтобы они могли это применить", – написал Клопотенко.

По словам эксперта, в рамках проекта состоится серия мастер-классов для детей и родителей, которые были вынуждены покинуть свои дома в обстреливаемых или оккупированных российской армией мирных украинских городах. Мероприятия запланированы в семи областях: Закарпатской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

Ожидается, что участие в мастер-классах, которые продлятся до ноября 2022 года, примут около 5 тыс. детей-переселенцев.

Клопотенко обещает публиковать конспекты занятий для тех, кто не смог их посетить.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.