Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины

В своем блоге Брэнсон рассказал, что во время приезда в Киев общался в киевском ресторане с местными жителями и восхитился стойкостью и духом украинцев.

Совместное фото с Брэнсоном, сделанное в ресторане Клопотенко, также опубликовал в Instagram Кулеба.

"Что я могу сказать. Теперь я буду молча показывать эти скриншоты, если когда-нибудь услышу, что еда – это фигня, а важность украинской кухни в вопросах развития нации и ее взаимодействия с миром надумана. Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины", – прокомментировал визит Брэнсона в свое заведение Клопотенко.

Контекст:

Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии. В апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.

29 июня он посетил Украину. Согласно сообщению руководителя поселковой администрации Гостомеля Тараса Думенко, бизнесмен интересовался аэродромом госпредприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.

Евгений Клопотенко в 2015 году стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.