Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины

В своем блоге Брэнсон рассказал, что во время приезда в Киев общался в киевском ресторане с местными жителями и восхитился стойкостью и духом украинцев.

Совместное фото с Брэнсоном, сделанное в ресторане Клопотенко, также опубликовал в Instagram Кулеба.

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"Что я могу сказать. Теперь я буду молча показывать эти скриншоты, если когда-нибудь услышу, что еда – это фигня, а важность украинской кухни в вопросах развития нации и ее взаимодействия с миром надумана. Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины", – прокомментировал визит Брэнсона в свое заведение Клопотенко.

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