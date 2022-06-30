Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2022
 
Новости

Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клопотенко стал известен благодаря победе в шоу "МастерШеф"
Клопотенко стал известен благодаря победе в шоу "МастерШеф"
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко 29 июня в Instagram прокомментировал появление в своем киевском ресторане американского миллиардера и владельца космической компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона в компании министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В своем блоге Брэнсон рассказал, что во время приезда в Киев общался в киевском ресторане с местными жителями и восхитился стойкостью и духом украинцев.

Совместное фото с Брэнсоном, сделанное в ресторане Клопотенко, также опубликовал в Instagram Кулеба.

"Что я могу сказать. Теперь я буду молча показывать эти скриншоты, если когда-нибудь услышу, что еда  это фигня, а важность украинской кухни в вопросах развития нации и ее взаимодействия с миром надумана. Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины", – прокомментировал визит Брэнсона в свое заведение Клопотенко.

Контекст:

Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии. В апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.

29 июня он посетил Украину. Согласно сообщению руководителя поселковой администрации Гостомеля Тараса Думенко, бизнесмен интересовался аэродромом госпредприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.

Евгений Клопотенко в 2015 году стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: Киев, Ричард Брэнсон, ресторан, война России против Украины, Евгений Клопотенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
  Жадан: Мы видели только часть России и не понимали, чем живет российское общество, почему поддерживает режим Путина 20 лет, почему для них Сталин – исторический деятель №1
Алеся БАЦМАН
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Украина получила статус кандидата: что изменится и когда страна может стать полноправным членом ЕС. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Пискарева: В Черногорию мы добирались четверо суток. Потом было сумасшедшее чувство вины, что я выбрала не патриотизм, а материнство
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
  "Отношения могут быть с человеком, которому ты рад". Цимбалюк высказался о расставании с визажисткой певицы Loboda после 10 месяцев брака
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
"Горячая штучка". 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера. Фото
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
Клопотенко о визите Брэнсона в его ресторан: Стол, на котором стоит украинская еда, – один из столов, за которым решается будущее Украины
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"Мой любимый". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала эксклюзивное видео с ним
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"В голове большой мохнатый шмель". Галкин назвал Михалкова тронувшимся с перрона пургоносом
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
"Как они приходят домой к своим детям, играют с ними, смотрят им в глаза?" Ребрик высказалась о российских оккупантах
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
Ани Лорак засветилась в Москве в компании Киркорова и жены Пескова. Видео
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках
"Сексуальная женщина". 63-летняя Мадонна снялась с расставленными ногами и на четвереньках
  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны
  Никитюк рассказала, что еще, кроме голоса Арестовича, успокаивает ее во время войны
Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей
Приходько назвала Потапа говном. Он ответил ей
Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет
Пресс-секретарь СБУ Дехтяренко о войне: Осталась только работа – других интересов нет
  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному
  Dantes после расставания с Дорофеевой: В самые темные времена не хочется быть одному
"Мы люди, и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
"Мы люди, и так нельзя!" Осадчая показала "для всего мира" фото шестилетней девочки из Очакова, убитой российской ракетой
  Никитюк: Я не думала, что украинцы настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
  Никитюк: Я не думала, что украинцы – настолько сильная нация. Даже у женщин есть яйца. Ты идешь, а они звенят, звенят
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
55-летний автор хита I Believe I Can Fly осужден на 30 лет за торговлю людьми и сексуальные преступления
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
"Красота, которая вне времени". Лопес крупным планом показала лицо с ярким макияжем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 