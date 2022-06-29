Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель. Он интересовался восстановлением аэродрома

В Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом предприятия "Антонов" и возможностями его восстановления. Представители "Укроборонпрома" и "Антонова" рассказали ему о перспективах и существующих проектах реконструкции.

Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии. А в апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.