Британский миллиардер Брэнсон записал видео в поддержку украинцев

Видео Брэнсон записал по просьбе образовательного сообщества, которое объединило более 40 тыс. педагогов. Оно опубликовано в YouTube EdCamp Ukraine.
Британец заявил, что украинцы должны бороться за свое достоинство, которое является главным раздражителем для диктаторов.
"Достоинство нельзя воспринимать как должное. На него постоянно посягают: держащиеся за власть диктаторы, фанатики, пытающиеся увековечить внутренние качества, и безразличие прохожих перед лицом тирании и несправедливости. К сожалению, человеческое достоинство – одна из первых жертв войны", – считает Брэнсон.
Он отметил, что не знает, какой мир унаследуют его внуки.
"Перед нами стоит столько вызовов, которые следует решить: от катастрофических изменений климата до повсеместных угроз для демократии. Но я знаю: если в нашем мире достоинство будут защищать и уважать, все остальные вызовы этого мира можно будет преодолеть", – заявил основатель Virgin Group.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Брэнсон – член наблюдательного совета Global Dignity, организации, которая проводит Всемирный день достоинства. В Украине его уже семь лет организует EdCamp Ukraine.
Брэнсон 27 января призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".