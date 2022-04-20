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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британский миллиардер Брэнсон записал видео в поддержку украинцев

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Брэнсон: К сожалению, человеческое достоинство одна из первых жертв войны
Брэнсон: К сожалению, человеческое достоинство – одна из первых жертв войны
Фото: ЕРА

Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба образовательного проекта EdCamp Ukraine.

Видео Брэнсон записал по просьбе образовательного сообщества, которое объединило более 40 тыс. педагогов. Оно опубликовано в YouTube EdCamp Ukraine.

Британец заявил, что украинцы должны бороться за свое достоинство, которое является главным раздражителем для диктаторов.

"Достоинство нельзя воспринимать как должное. На него постоянно посягают: держащиеся за власть диктаторы, фанатики, пытающиеся увековечить внутренние качества, и безразличие прохожих перед лицом тирании и несправедливости. К сожалению, человеческое достоинство – одна из первых жертв войны",  – считает Брэнсон.

Он отметил, что не знает, какой мир унаследуют его внуки.

"Перед нами стоит столько вызовов, которые следует решить: от катастрофических изменений климата до повсеместных угроз для демократии. Но я знаю: если в нашем мире достоинство будут защищать и уважать, все остальные вызовы этого мира можно будет преодолеть", – заявил основатель Virgin Group.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: EdCamp Ukraine / YouTube
Контекст:

Брэнсон – член наблюдательного совета Global Dignity, организации, которая проводит Всемирный день достоинства. В Украине его уже семь лет организует EdCamp Ukraine.

Брэнсон 27 января призвал мировых лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ. 

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".

Теги: Украина, демократия, Ричард Брэнсон, жертвы, украинцы, война России против Украины, миллиардер
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