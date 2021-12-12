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Безос и Брэнсон получили награду "Крылья астронавтов"

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Брэнсон получил награду "Крылья астронавтов"
Брэнсон получил награду "Крылья астронавтов"
Фото: EPA

Американский миллиардер Джефф Безос и британский миллиардер Ричард Брэнсон, которые совершили частные полеты в космос, получили от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) награду "Крылья астронавтов". Об этом FAA сообщило 8 декабря.

Нагрудный знак вручают участникам коммерческих космических миссий.

Также был награжден актер из сериала "Стартрек" Уильям Шетнер.

10 декабря FAA сообщило, что закрывает программу Commercial Space Astronaut Wings, по которой вручают награды.

"С наступлением эры коммерческого космического туризма, начиная с 2022 года, Федеральное авиационное управление теперь будет указывать людей, которые достигают космоса, на своем веб-сайте вместо того, чтобы выпускать "крылья" коммерческого космического астронавта. Любое лицо, которое запускает лицензию или разрешено FAA и достигает высоты 50 статутных миль над поверхностью Земли, будет указано на сайте", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что рост индустрии коммерческих пилотируемых космических полетов будет продолжать расти, а количество людей, запускаемых в космос, резко увеличится в ближайшие годы.

"Крылья" вручат всем, кто выполнит квалификационные полеты до конца 2021 года.

Контекст:

Blue Origin Безоса уже трижды отправляла на орбиту космических туристов. В первом полете, который прошел 20 июля, участвовал сам основатель компании. Полет длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

В октябре американская компания отправляла на орбиту планеты бывшего инженера NASA Криса Бошуйзена, вице-председателя подразделения компании Dassault Systemes Глена де Вриса, актера Уильяма Шетнера и вице-президента Blue Origin по полетам Одри Пауэрс.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли "пассажира" выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue OriginБезоса.

11 июля 2021 года состоялся первый полет Брэнсона – он вместе с пятью другими членами экипажа суборбитального корабля поднялся на высоту 86 км. NASA и ВВС США признают полеты космическими при высоте 80 км, отмечалось в статье National Geographic.

В августе Virgin Galactic объявила о начале продажи билетов на полеты в космос стоимостью $450 тыс.

Теги: космос, Ричард Брэнсон, Virgin Galactic, Джефф Безос, Blue Origin, астронавты
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