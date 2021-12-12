Безос и Брэнсон получили награду "Крылья астронавтов"

Нагрудный знак вручают участникам коммерческих космических миссий.

Также был награжден актер из сериала "Стартрек" Уильям Шетнер.

10 декабря FAA сообщило, что закрывает программу Commercial Space Astronaut Wings, по которой вручают награды.

"С наступлением эры коммерческого космического туризма, начиная с 2022 года, Федеральное авиационное управление теперь будет указывать людей, которые достигают космоса, на своем веб-сайте вместо того, чтобы выпускать "крылья" коммерческого космического астронавта. Любое лицо, которое запускает лицензию или разрешено FAA и достигает высоты 50 статутных миль над поверхностью Земли, будет указано на сайте", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что рост индустрии коммерческих пилотируемых космических полетов будет продолжать расти, а количество людей, запускаемых в космос, резко увеличится в ближайшие годы.

"Крылья" вручат всем, кто выполнит квалификационные полеты до конца 2021 года.