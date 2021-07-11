Миллиардер Брэнсон слетал в космос

Пилотируемый корабль был поднят самолетом-носителем на высоту 46 км, после чего Unity продолжил полет автономно, включив собственные двигатели.

Аппарат поднялся на высоту более 282 км, после чего вернулся на Землю и совершил посадку в штате Нью-Мексико (США).

На борту ракетоплана, помимо Брэнсона, были пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, а также астронавты Сириша Бандла, Колин Беннет и Бет Мозес.

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Видео: Virgin Galactic / YouTube