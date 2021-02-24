Бульвар Шоубиз
 
24 февраля, 2021
 
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Британский миллиардер Брэнсон получил первую дозу вакцины от COVID-19

Британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил, что вакцинировался от коронавируса вместе с женой, назвав процедуру "безболезненной и безопасной".

Брэнсон сделал первую прививку от коронавируса
Брэнсон сделал первую прививку от коронавируса
Фото: richardbranson / Instagram

Британский миллиардер Ричард Брэнсон сделал прививку от коронавируса. Об этом он написал 24 февраля в Instagram, разместив видео, на котором запечатлен сам процесс.

"Мы с женой получили первые дозы вакцины от COVID-19 здесь, на Виргинских Островах (Великобритания). Совершенно безболезненно и абсолютно безопасно", – написал он. 

Брэнсон не уточнил, какой из двух вакцин, которые используются в стране, был привит.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили у 4,15 млн человек, умерло 121,5 тыс. заболевших. Страна занимает пятое место в мире по распространению инфекции.

В Великобритании вакцинация от коронавируса препаратом, разработанным американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, стартовала 8 декабря 2020 года.

4 января 2021 года Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

9 января прививки от коронавируса сделали 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее муж, 99-летний принц Филипп. Королевский дворец не сообщил, какой вакциной они были привиты. 

10 февраля стало известно, что от коронавируса вакцинировался также принц Чарльз и его жена.

Теги: Великобритания, вакцинация, Ричард Брэнсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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