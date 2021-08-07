Virgin Galactic открыла продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic объявила о начале продажи билетов на полеты в космос стоимостью $450 тыс. Фото: EPA

В компании уточнили, что для желающих отправиться в космос будет доступно три потребительских предложения: одно место, многоместный пакет и выкуп на весь рейс в космос.

Заявки на приобретение билетов подали уже 600 человек.

Первый туристический суборбитальный полет должен состояться в сентябре.