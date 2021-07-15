Миллиардер Брэнсон намерен построить отель на Луне

Он сказал, что построить отель на Луне является - его мечта, и добавил, что "с удовольствием ее осуществит", если у него будет на это время. Брэнсон не исключил, что этим могут заняться его дети.

Он также выразил надежду, что индустрия космического туризма будет расти быстрыми темпами, а увеличение количества космических кораблей и ракет со временем поможет снизить стоимость полета в космос.