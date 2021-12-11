Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль с шестью туристами, миссия прошла успешно

На борту корабля находились два человека, не плативших за полет (дочь космонавта Алана Шепарда – Лора Шепард Чарчли и телеведущий Майкл Страхан), и четыре человека, которые внесли деньги за место на New Shepard: инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс с женой Кэмерон, а также филантроп Дилан Тейлор.

Полет продолжался 10 минут и 13 секунд, после чего капсула с космическими туристами успешно приземлилась с применением системы парашютов.

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