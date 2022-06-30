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"Когда речь идет о поддержке Украины, важны все усилия". Брэнсон поделился впечатлениями от визита в Украину

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Зеленский и Брэнсон встретились 29 июня
Зеленский и Брэнсон встретились 29 июня
Фото: president.gov.ua

Британский миллиардер и владелец космической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон в своем блоге рассказал о своих впечатлениях после визита в Украину. В частности, он выразил надежду, что российские виновники войны в Украине будут привлечены к ответственности.

По словам Брэнсона, главная цель его приезда в Киев состояла в том, чтобы встретиться и выслушать украинцев, понять их страхи и опасения, а также узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами стран может сделать для наиболее эффективной поддержки Украины.

"Я очень хорошо запомнил Киев по предыдущим визитам в 2014-м и 2015 годах. Это красивая столица с потрясающим историческим городом, построенным вдоль берегов величественного Днепра. Но шрамы войны неизбежны в этом городе, особенно в сгоревших корпусах жилых домов, пострадавших от неизбирательных российских авиаударов и ракетных обстрелов", – говорит он.

Миллиардер рассказал, что общался в киевском кафе с местными жителями и восхитился стойкостью и духом украинцев. Также он посетил жилой район столицы, пострадавший от российского авиаудара.

"Глядя на руины сгоревшего детского сада, вдали от любой цели, имеющей стратегическое значение, становится ясно, что такие атаки не являются непреднамеренными и произвольными. Они являются частью преднамеренной стратегии по распространению страха и ужаса среди гражданского населения Украины. Я надеюсь, что российские виновники этих шокирующих действий будут привлечены к ответственности", – говорит Брэнсон.

Также он рассказал, что посетил Гостомель и местный аэродром, на котором был уничтожен самолет "Мрія". Миллиардер выразил надежду, что международное сообщество найдет способы помочь Украине восстановить не только этот аэродром, но и возродить украинскую аэрокосмическую промышленность.

"Когда речь идет о поддержке Украины, важны все усилия. Будь то предприятия и фонды, в том числе наша собственная Virgin Unite, сотрудничество с [американским миллиардером и филантропом] Говардом Баффетом, поддержка местных гуманитарных организаций или политическая решимость всего мира ввести санкции против [президента РФ Владимира] Путина и его приспешников и обеспечить срочно необходимое вооружение и обучение", – добавил он.

Фото: virgin.com
Фото: virgin.com

Брэнсон также дал пресс-конференцию в киевском метро для бизнесменов. Он отметил, что хотел передать то, что чувствуют многие на Западе: каждый день украинцы борются и умирают за весь свободный мир.

Фото: virgin.com
Фото: virgin.com

Затем он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Брэнсон подчеркнул, что в глазах всего мира и своего народа Зеленский проявил себя "как редкий лидер военного времени, демонстрирующий как несгибаемый дух, так и неутомимую решимость довести эту войну до конца и отразить агрессию".

Фото: virgin.com
Фото: virgin.com

"После отъезда из Украины потребуется некоторое время, чтобы обработать шквал впечатлений и озарений. Но то, что нужно в Украине, мне ясно – я буду следить в ближайшие дни [за ситуацией] и поделюсь еще. Я по-прежнему надеюсь, что Украина и ее замечательный народ одержат победу и выиграют эту войну, взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь. Но больше, чем когда-либо, мы все должны объединиться и противостоять угрозе, с которой столкнулись Украина и мир", – подытожил он.

Контекст:

Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии. В апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.

29 июня он посетил Украину. Согласно сообщению руководителя поселковой администрации Гостомеля Тараса Думенко, бизнесмен интересовался аэродромом госпредприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Ричард Брэнсон, Владимир Зеленский, война России против Украины
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