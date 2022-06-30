Миллиардер Брэнсон, посетивший Гостомель, обсуждал возможность восстановления крупнейшего в мире самолета "Мрія" – Зеленский

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
"Он – более чем просто предприниматель. Он – визионер, человек, работающий ради прогресса и лучших технологий для всего человечества. Его приезд в Украину именно сейчас – а он побывал в Гостомеле [под Киевом], где обсуждал, в частности, и возможности восстановления аэропорта, и построения нашей "Мрії", крупнейшего в мире самолета, – это очень мощный сигнал всем в мире, что Украина точно выстоит в этой войне", – сказал президент.
Зеленский поблагодарил Брэнсона за его "готовность подключиться к послевоенному восстановлению" Украины.
Брэнсон по итогам визита в Гостомель написал в блоге, опубликованном на сайте Virgin Group, что посетил местный аэропорт – место ожесточенных боев в первые дни вторжения РФ в Украину.
"Этот аэродром был домом для знаменитого Ан-225, самого большого в мире транспортного самолета и гордости украинской авиации. Этот великолепный шестимоторный самолет, ласково прозванный "Мрія", был уничтожен в битве за контроль над аэропортом, и все, что осталось от него, – это сгоревшие обломки. Но были люди, усердно пытавшиеся его спасти, – они уже решили восстановить, – написал миллиардер. – Я надеюсь, что наследие "Мрії" сохранится и что международное сообщество найдет способы помочь Украине восстановить не только этот аэродром, но и возродить украинскую аэрокосмическую промышленность".
Ан-225 "Мрія" был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.
Об уничтожении "Мрії" российскими оккупантами стало известно 27 февраля. "После пятого авианалета разбомбили "Мрію" полностью. Это произошло в первый день вторжения [24 февраля]. Обстреливали с вертолетов", – рассказал мэр Бучи (находится в 4 км от Гостомеля, где стояла "Мрія") Анатолий Федорук.
Государственный концерн "Укроборонпром" заявил, что уничтоженный Ан-225 будет восстановлен за средства РФ. На восстановление самолета понадобится более $3 млрд и около пяти лет.
15 апреля руководство государственного предприятия "Антонов" заявило, что "Мрію" отреставрируют.
Зеленский подчеркивал, что возрождение "Мрії" – вопрос амбиций и имиджа Украины, "правильная государственная позиция и правильная мечта".