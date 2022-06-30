Миллиардер Брэнсон, посетивший Гостомель, обсуждал возможность восстановления крупнейшего в мире самолета "Мрія" – Зеленский

Об этом 29 июня в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Он – более чем просто предприниматель. Он – визионер, человек, работающий ради прогресса и лучших технологий для всего человечества. Его приезд в Украину именно сейчас – а он побывал в Гостомеле [под Киевом], где обсуждал, в частности, и возможности восстановления аэропорта, и построения нашей "Мрії", крупнейшего в мире самолета, – это очень мощный сигнал всем в мире, что Украина точно выстоит в этой войне", – сказал президент.

Зеленский поблагодарил Брэнсона за его "готовность подключиться к послевоенному восстановлению" Украины.

Брэнсон по итогам визита в Гостомель написал в блоге, опубликованном на сайте Virgin Group, что посетил местный аэропорт – место ожесточенных боев в первые дни вторжения РФ в Украину.

"Этот аэродром был домом для знаменитого Ан-225, самого большого в мире транспортного самолета и гордости украинской авиации. Этот великолепный шестимоторный самолет, ласково прозванный "Мрія", был уничтожен в битве за контроль над аэропортом, и все, что осталось от него, – это сгоревшие обломки. Но были люди, усердно пытавшиеся его спасти, – они уже решили восстановить, – написал миллиардер. – Я надеюсь, что наследие "Мрії" сохранится и что международное сообщество найдет способы помочь Украине восстановить не только этот аэродром, но и возродить украинскую аэрокосмическую промышленность".