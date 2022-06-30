Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном в Киеве

Зеленский и Брэнсон говорили о восстановлении пострадавших от россиян населенных пунктов Украины и сохранении на высоком уровне внимания мира к российской агрессии.
По словам миллиардера, он приехал в Украину, чтобы увидеть ситуацию в стране и обсудить, как большой бизнес может помочь.
"Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель", – сказал он.
Зеленский поблагодарил собеседника.
Как сказано в релизе, собеседники говорили также о санкциях против РФ и гарантиях безопасности Украины.
"На встрече обсуждались проекты в области энергоэффективности и перспектив сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины. Ричард Брэнсон выразил готовность помогать всем, чем сможет. Основатель Virgin Group отметил, что поражен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие тяжелые минуты они думают о восстановлении страны", – сообщили авторы релиза.
Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии. В апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.
29 июня он посетил Украину. Согласно сообщению руководителя поселковой администрации Гостомеля Тараса Думенко, бизнесмен интересовался аэродромом госпредприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.