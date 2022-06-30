Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном в Киеве

В ОП говорят, что Брэнсон был поражен оптимизмом украинцев, которые уже думают о послевоенном восстановлении страны Фото: president.gov.ua

Зеленский и Брэнсон говорили о восстановлении пострадавших от россиян населенных пунктов Украины и сохранении на высоком уровне внимания мира к российской агрессии.

По словам миллиардера, он приехал в Украину, чтобы увидеть ситуацию в стране и обсудить, как большой бизнес может помочь.

"Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель", – сказал он.

Зеленский поблагодарил собеседника.

Как сказано в релизе, собеседники говорили также о санкциях против РФ и гарантиях безопасности Украины.

"На встрече обсуждались проекты в области энергоэффективности и перспектив сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины. Ричард Брэнсон выразил готовность помогать всем, чем сможет. Основатель Virgin Group отметил, что поражен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие тяжелые минуты они думают о восстановлении страны", – сообщили авторы релиза.