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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский встретился с миллиардером Брэнсоном в Киеве

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В ОП говорят, что Брэнсон был поражен оптимизмом украинцев, которые уже думают о послевоенном восстановлении страны
В ОП говорят, что Брэнсон был поражен оптимизмом украинцев, которые уже думают о послевоенном восстановлении страны
Фото: president.gov.ua

29 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с британским миллиардером и владельцем космической компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Зеленский и Брэнсон говорили о восстановлении пострадавших от россиян населенных пунктов Украины и сохранении на высоком уровне внимания мира к российской агрессии. 

По словам миллиардера, он приехал в Украину, чтобы увидеть ситуацию в стране и обсудить, как большой бизнес может помочь.

"Мы приехали посмотреть, чем можем помочь в это сложное время. Мы увидели сегодня Киев и близлежащие города. Посетили Бучу, Ирпень и Гостомель", – сказал он. 

Зеленский поблагодарил собеседника. 

Как сказано в релизе, собеседники говорили также о санкциях против РФ и гарантиях безопасности Украины. 

"На встрече обсуждались проекты в области энергоэффективности и перспектив сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины. Ричард Брэнсон выразил готовность помогать всем, чем сможет. Основатель Virgin Group отметил, что поражен оптимизмом украинцев и тем, что даже в такие тяжелые минуты они думают о восстановлении страны", – сообщили авторы релиза.

Контекст:

Брэнсон регулярно выступает в поддержку Украины. К примеру, в конце января он опубликовал статью, в которой заявил, что лидеры бизнеса должны объединиться и отстоять суверенитет Украины на фоне обострения российской агрессии. В апреле он обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.

29 июня он посетил Украину. Согласно сообщению руководителя поселковой администрации Гостомеля Тараса Думенко, бизнесмен интересовался аэродромом госпредприятия "Антонов" и возможностями его восстановления.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Гостомель, Антонов, Ричард Брэнсон, Владимир Зеленский, Virgin Galactic, война России против Украины, энергоэффективность, сотрудничество
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