Бульвар Шоубиз
 
28 мая, 2022
 
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"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль

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Клопотенко предлагает заменить соль соевым соусом
Клопотенко предлагает заменить соль соевым соусом
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 28 мая в Instagram рассказал, чем можно заменить соль, которая исчезла с прилавков украинских магазинов из-за остановки находящегося в зоне боевых действий украинского предприятия "Артемсоль".

"Если у вас все же есть соль, то добавляйте ее меньше. Неделя-две – и ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что, возможно, до этого ели слишком много соли. Это реально будет полезная история. Второй момент: чтобы компенсировать соль в пище, добавляйте уже соленые продукты. Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой творог, соленые орешки, сельдь. Если есть рассол из прошлогодних огурцов или помидоров, то можно добавить немного в борщ и это сделает его соленым", – написал он.

Контекст:

В апреле крупнейший в Украине производитель соли "Артемсоль" остановил работу. Предприятие находится в Соледаре Донецкой области и не могло продолжать работу из-за постоянных обстрелов.

Теги: соль, Артемсоль, война России против Украины, Евгений Клопотенко, рецепты, соус
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