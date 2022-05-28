"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль

"Если у вас все же есть соль, то добавляйте ее меньше. Неделя-две – и ваши рецепторы адаптируются, и вы поймете, что, возможно, до этого ели слишком много соли. Это реально будет полезная история. Второй момент: чтобы компенсировать соль в пище, добавляйте уже соленые продукты. Соевый соус, брынза, сулугуни, вообще любой творог, соленые орешки, сельдь. Если есть рассол из прошлогодних огурцов или помидоров, то можно добавить немного в борщ и это сделает его соленым", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)