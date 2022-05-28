Крупнейшие супермаркеты Украины ищут альтернативу "Артемсоли" и заверяют, что дефицита соли в стране не будет

"BBC News Україна", ссылаясь на Fozzy Group, сообщало, что сеть супермаркетов "Сильпо" договорилась о поставках соли с производителями в Украине и за границей. В частности, в апреле компания начала сотрудничать с Дрогобычской солеварней во Львовской области.

Также супермаркеты закупят соль в Польше, Румынии, Италии и Турции.

Представитель торговой сети АТБ Сергей Демченко в комментарии "Вечернему Киеву" заверил, что ажиотаж вокруг соли создали искусственно.

"Людей несколько испугали, будто соли не будет, потому что "Артемсоль" оказалась в зоне боевых действий и не в состоянии работать. Мы к этому были готовы еще с марта и начали искать аналоги в Украине и за ее пределами. И нашли", – говорит он.

Демченко также рассказал, что торговая сеть закупила соль в Турции, она в ближайшие несколько дней появится на полках магазинов.

Не будет проблем из-за остановки "Артемсоли" и у переработчиков овощей, по крайней мере у крупнейших игроков. Как сообщили Forbes в Nestle, производящей приправы и соусы "Торчин", компания имеет несколько поставщиков. Следовательно, остановка "Артемсоли" на работу не повлияет. Такая же ситуация и у Нежинского консервного завода, входящего в корпорацию Fozzy.

Что касается переработчиков мяса, то по ним остановка "Артемсоли" тоже не ударит, рассказал Forbes Олег Баран, СЕО компании "Барком", выпускающей мясные изделия "Семейная колбаска". Он говорит, что для такой продукции используют импортную соль, содержащую необходимые консерванты. У "Артемсоли" такого продукта нет.

Однако проблемы могут возникнуть у производителей мяса, говорит Баран. Животноводы используют соль при вскармливании свиней. Самому "Баркому" в месяц нужно 22 тонны соли, говорит предприниматель, а в ближайшие месяцы компания будет использовать старые запасы. Чтобы заменить отечественный продукт, компания ведет переговоры с поставщиками из Литвы, Чехии и Польши. Правда, соль у них будет почти вдвое дороже украинской.

LIGA.net 24 мая сообщала, что цены на соль уже выросли. В Киеве на рынке соль 1,5 кг отпускали по 40 грн, а в несетевых магазинах – около 70 грн.