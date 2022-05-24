С полок магазинов исчезает соль. Украинский солевой монополист остановил работу из-за боевых действий

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людям опасности", – сообщил он.

По словам Юрина, большинство сотрудников “Артемсоли”, уже эвакуировались и их нет на месте. Само предприятие остановило работу еще в апреле, так как стало невозможно вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара.

“Наша узловая станция "Соль", куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. На автомобиле мы можем вывозить только незначительную часть. Поэтому даже при нормальных обстоятельствах нам нужно отгружать добытую соль во что-то. А если железная дорога не работает, мы тоже фактически не можем”, – говорит и.о. директора госпредприятия.

По мнению руководителя предприятия, теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы. Нехватку соли из-за остановки предприятия, по словам Юрина, почувствуют и в Европе, так как Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния – постоянные клиенты "Артемсоли".

Запас готовой продукции из "Артемсоли" вывезли еще в апреле. Но как выяснили журналисты, в соседнем с Соледаром Бахмуте в магазине одной из крупнейших торговых сетей "Артемсоли" уже нет соли.

Об отсутствии отечественной каменной соли в Киеве 17 мая писало и агентство "Укранські новини". В наличии имелась только морская соль в основном импортных марок.