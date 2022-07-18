Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2022
 
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"Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео

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Клопотенко: Я никогда в жизни не ел щи, но у меня есть ощущение, что это говно
Клопотенко: Я никогда в жизни не ел щи, но у меня есть ощущение, что это говно
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко приготовил одновременно борщ и щи, записав процесс на видео. Соответствующий ролик опубликован 15 июля на YouTube-канале Клопотенко.

Он посвятил ролик тому, что 1 июля на пятом внеочередном заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

"Я никогда в жизни не ел щи, но у меня есть ощущение, что это говно",  признался перед началом процесса приготовления эксперт. 

Клопотенко готовил борщ без зажарки на овощном бульоне. 

После этого, он вылил из кастрюли борщ, добавил туда немного моркови, лука, капусты, картофеля, залил водой, добавил кислую капусту.

"Ощущаю запах такого испортившегося русского духа – настоящий запах щей, – прокомментировал процесс Клопотенко. – Понимаете, почему у них есть желание забрать наше блюдо? Вот и причина, почему они сюда постоянно лезут. Они видят, что здесь все другое – другой подход, другое мировоззрение".

В конце ролика Клопотенко показал, как моет в кастрюле со щами ноги.

ВИДЕО
Видео: Євген Клопотенко / YouTube
Контекст:

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

В марте 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021-го.

Теги: борщ, Евгений Клопотенко
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