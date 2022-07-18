  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео

Клопотенко: Я никогда в жизни не ел щи, но у меня есть ощущение, что это говно Фото: klopotenko / Instagram

Он посвятил ролик тому, что 1 июля на пятом внеочередном заседании межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующего немедленной охраны.

"Я никогда в жизни не ел щи, но у меня есть ощущение, что это говно", – признался перед началом процесса приготовления эксперт.

Клопотенко готовил борщ без зажарки на овощном бульоне.

После этого, он вылил из кастрюли борщ, добавил туда немного моркови, лука, капусты, картофеля, залил водой, добавил кислую капусту.

"Ощущаю запах такого испортившегося русского духа – настоящий запах щей, – прокомментировал процесс Клопотенко. – Понимаете, почему у них есть желание забрать наше блюдо? Вот и причина, почему они сюда постоянно лезут. Они видят, что здесь все другое – другой подход, другое мировоззрение".

В конце ролика Клопотенко показал, как моет в кастрюле со щами ноги.

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Видео: Євген Клопотенко / YouTube