Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

30 марта 2021 года Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Фото: depositphotos.com

"Сражение за борщ было начато еще до войны. И сколько бы [спикер МИД России] Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ – это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", – отметил министр.

Он добавил, что Украина с удовольствием будет делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами.

"Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское. Но помните и будьте уверены – как в войне за борщ, так и в этой войне мы победим", – сказал Ткаченко.