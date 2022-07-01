Украинский борщ внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

"Сражение за борщ было начато еще до войны. И сколько бы [спикер МИД России] Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ – это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", – отметил министр.
Он добавил, что Украина с удовольствием будет делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами.
"Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское. Но помните и будьте уверены – как в войне за борщ, так и в этой войне мы победим", – сказал Ткаченко.
Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.
6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.
30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни.
Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля 2021-го.