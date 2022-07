"Попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты". Клопотенко заявил, что займется фермерским хозяйством

"Моя тяга к земле усилилась невероятно. Четыре года я шел к тому, чтобы сделать собственную ферму. Мысль, что я могу на украинской земле выращивать украинские продукты, мне сильно нравилась", – признался он.

По словам Клопотенко, желание самостоятельно выращивать сезонные овощи и фрукты обусловлено еще и тем, что многие из них завозятся в Украину из других стран. В качестве примера эксперт привел чеснок, который считается украинским продуктом, но импортируется из Китая.

"Когда я созрел до определенных действий, нас всех поглотила война. И с одной стороны, таким заниматься вообще не время. А с другой стороны, когда, как не сейчас? И сдерживать этот порыв я не могу. Мне нужно что-нибудь выращивать, – написал он. – Наверное, попытаюсь работать на земле, чтобы зимой у украинцев были украинские продукты".

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.