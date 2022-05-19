"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года

"Здесь знаковое не то, что у меня есть награда. Здесь знаковое, что страница в Instagram об украинской кухне получила мировую премию. Что это значит? Украинская культура еще глубже вписывается в контекст мира. И это однозначная победа украинской гастрономии на мировом уровне. Официальная. А я так себе – больше инструментик, который помогает этому произойти", – прокомментировал награждение Клопотенко.

Кулинарный эксперт во время выступления обратился к коллегам-блогерам, напомнив, что они могут поддержать Украину, просто рассказывая о ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)