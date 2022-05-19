Бульвар Шоубиз
 
19 мая, 2022
 
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"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года

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Клопотенко: Украинская культура еще глубже вписывается в контекст мира
Клопотенко: Украинская культура еще глубже вписывается в контекст мира
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022, церемония награждения которой состоялась 18 мая в Каннах. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, разместив видео, снятое во время награждения.

"Здесь знаковое не то, что у меня есть награда. Здесь знаковое, что страница в Instagram об украинской кухне получила мировую премию. Что это значит? Украинская культура еще глубже вписывается в контекст мира. И это однозначная победа украинской гастрономии на мировом уровне. Официальная. А я так себе – больше инструментик, который помогает этому произойти", – прокомментировал награждение Клопотенко. 

Кулинарный эксперт во время выступления обратился к коллегам-блогерам, напомнив, что они могут поддержать Украину, просто рассказывая о ней. 

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: блогеры, Евгений Клопотенко
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