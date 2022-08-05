Шкарлет объявил о завершении сессии мультипредметного тестирования. 200 баллов – более чем у 6 тыс. сдавших

Шкарлет объяснил, что результаты тестирований получили еще не все Фото: mon.gov.ua

"Совместными усилиями нам удалось успешно завершить основную сессию НМТ в условиях полномасштабной войны. За три месяца мы разработали новое компьютерное тестирование, организовали пункты сдачи теста в Украине и 32 странах мира. Обеспечено право каждого абитуриента на доступ к высшему образованию, гарантирован независимый и прозрачный процесс поступления", – написал он.

По данным министра, результаты уже получили 155 790 человек, участвовавших в НМТ с 22 июля по 2 августа, участники тестирований 3–4 августа получат их вскоре.

"200 баллов получили: 6473 участника – по одному предмету; 1664 участника – по двум предметам; 458 участников – по трем предметам", – озвучил Шкарлет результаты НМТ.

Он отметил, что 17 632 украинца сдавали тесты, находясь за границей.

"В 2021/2022 учебном году золотые медали получили 14,1 тыс. выпускников школ, 44 тыс. – серебряные. Выпускники девятых и 11-х классов получили 566,2 тыс. свидетельств о получении базового и полного общего среднего образования. Более 2 тыс. документов об образовании – за пределами Украины", – сообщил министр.