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Шкарлет объявил о завершении сессии мультипредметного тестирования. 200 баллов – более чем у 6 тыс. сдавших

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Шкарлет объяснил, что результаты тестирований получили еще не все
Шкарлет объяснил, что результаты тестирований получили еще не все
Фото: mon.gov.ua

5 августа министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в Telegrаm о завершении основной сессии национального мультипредметного тестирования (НМТ) абитуриентов.

"Совместными усилиями нам удалось успешно завершить основную сессию НМТ в условиях полномасштабной войны. За три месяца мы разработали новое компьютерное тестирование, организовали пункты сдачи теста в Украине и 32 странах мира. Обеспечено право каждого абитуриента на доступ к высшему образованию, гарантирован независимый и прозрачный процесс поступления", – написал он.

По данным министра, результаты уже получили 155 790 человек, участвовавших в НМТ с 22 июля по 2 августа, участники тестирований 3–4 августа получат их вскоре.

"200 баллов получили: 6473 участника – по одному предмету; 1664 участника – по двум предметам; 458 участников – по трем предметам", – озвучил Шкарлет результаты НМТ.

Он отметил, что 17 632 украинца сдавали тесты, находясь за границей.

"В 2021/2022 учебном году золотые медали получили 14,1 тыс. выпускников школ, 44 тыс. – серебряные. Выпускники девятых и 11-х классов получили 566,2 тыс. свидетельств о получении базового и полного общего среднего образования. Более 2 тыс. документов об образовании – за пределами Украины", – сообщил министр.

Контекст:

24 марта, через месяц после открытого вторжения в Украину российских войск, Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, внешнее независимое оценивание, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Тестирование будет проходить в три сессии, отмечал Шкарлет в мае. В частности, основную сессию планировали провести с 18 июля по 10 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, граница, абитуриенты, украинцы, выпускники, экзамен, тестирование, Сергей Шкарлет
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