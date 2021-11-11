В этом году профессионально-техническое образование выбрали 18% абитуриентов – МОН

В 2021 году при вступительной кампании профессионально-техническое образование выбрали 18% абитуриентов, в высшие учебные заведения поступили более 80% выпускников, сообщила Шумик. "Это подтверждает определенный опрос общественного мнения, который мы проводили – существует стереотип, что ПТУ, бурсы, профтех принимают тех, кого уже никуда не взяли. И, к сожалению, этот стереотип оказывает негативное влияние на профессиональный выбор молодого человека", – сказала она.

В то же время профессионально-технические заведения страдают как от недостатка учащихся, так и от нехватки финансирования, что приводит к дефициту кадров на предприятиях.

В Украине 708 государственных профессионально-технических учебных заведений и более тысячи коммерческих, сообщила представитель МОН, за время независимости их количество сократилось более чем в два раза и сеть этих учреждений все еще неэффективна.

"Средняя наполняемость заведений – это около 350 человек при проектной мощности в 600–800 человек. То есть мы понимаем, что даже отопление этих зданий имеет определенный избыточный эффект, и стараемся оптимизировать эту сеть", – сообщила Шумик.

Министерство планирует сделать сеть профтехучилищ в Украине более эффективной, обновить учебные программы, чтобы квалификация выпускников соответствовала требованиям работодателей.

"В противном случае, уже в ближайшие несколько лет ряд украинских предприятий рискует оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения коллективов, которое вызвано низкой популярностью рабочих специальностей среди молодых людей и оттоком квалифицированных кадров за рубеж", – сказано в материале.