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В этом году профессионально-техническое образование выбрали 18% абитуриентов – МОН

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В Украине 708 государственных профессионально-технических учебных заведений и более тысячи коммерческих
В Украине 708 государственных профессионально-технических учебных заведений и более тысячи коммерческих
Фото: depositphotos.com

Существует стереотип, что в профтехучилища принимают тех, кого больше никуда не взяли, и такой подход оказывает негативное влияние на профессиональный выбор молодого человека, отметила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Украины Ирина Шумик. Об этом пишет УНИАН в материале "Диплом любой ценой: почему Украине не построить свои "Теслу" и "Фалкон".

В 2021 году при вступительной кампании профессионально-техническое образование выбрали 18% абитуриентов, в высшие учебные заведения поступили более 80% выпускников, сообщила Шумик. "Это подтверждает определенный опрос общественного мнения, который мы проводили – существует стереотип, что ПТУ, бурсы, профтех принимают тех, кого уже никуда не взяли. И, к сожалению, этот стереотип оказывает негативное влияние на профессиональный выбор молодого человека", – сказала она.

В то же время профессионально-технические заведения страдают как от недостатка учащихся, так и от нехватки финансирования, что приводит к дефициту кадров на предприятиях.

В Украине 708 государственных профессионально-технических учебных заведений и более тысячи коммерческих, сообщила представитель МОН, за время независимости их количество сократилось более чем в два раза и сеть этих учреждений все еще неэффективна.

"Средняя наполняемость заведений – это около 350 человек при проектной мощности в 600–800 человек. То есть мы понимаем, что даже отопление этих зданий имеет определенный избыточный эффект, и стараемся оптимизировать эту сеть", – сообщила Шумик.

Министерство планирует сделать сеть профтехучилищ в Украине более эффективной, обновить учебные программы, чтобы квалификация выпускников соответствовала требованиям работодателей.

"В противном случае, уже в ближайшие несколько лет ряд украинских предприятий рискует оказаться на грани закрытия из-за стремительного старения коллективов, которое вызвано низкой популярностью рабочих специальностей среди молодых людей и оттоком квалифицированных кадров за рубеж", – сказано в материале.

Теги: образование, абитуриенты, молодежь, выпускники
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