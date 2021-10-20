Детям пытаются привить чуждое для украинской культуры, традиций и ценностей – Епифаний

"Убежден, что в школах необходимо продолжать преподавание христианской этики, но, к сожалению, мы видим бешеное противодействие этому. И вопрос тут вовсе не в недостатке преподавателей, потому что специалистов у нас хватает – образовательные учреждения их выпустили достаточно. Здесь проблема в другом – в нежелании этого делать", – написал он.

По словам митрополита, "есть некоторые силы в Украине, которые говорят, что нельзя пускать религиозные знания в школу".

"Церковь проповедует моральные ценности, а сейчас, к сожалению, агрессивный секуляризм внушает нам другие "ценности", собственные стереотипы, и это укладывается в книги, учебники, пытаясь с детства привить детям то, что чуждо для нашей культуры, традиции, ценностей", – объяснил Епифаний.

Он считает, что предмет не обязательно называть именно "христианская этика", главное, "чтобы это был предмет нравственного, духовного направления, потому что если такого воспитания не будет со школы, будут другие проблемы".

"Меня часто спрашивают: "Зачем вам строить новые храмы, вам недостаточно имеющихся? Зачем преподавать эту христианскую этику в школе?" Я отвечаю: "Хорошо. Вы не хотите строить храмы, преподавать христианскую этику в школе? Тогда будете строить тюрьмы, исправительные колонии, наркологические диспансеры". Почему нельзя преподавать добро в школе? Потому что зло противодействует, и оно будет противодействовать. А мы хотим это предотвратить", – заявил Епифаний.