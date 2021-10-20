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Детям пытаются привить чуждое для украинской культуры, традиций и ценностей – Епифаний

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Епифаний подчеркнул, что церковь проповедует моральные ценности
Епифаний подчеркнул, что церковь проповедует моральные ценности
Фото: ЕРА

В Украине противодействуют преподаванию в школах христианской этики. Об этом 15 октября в Facebook заявил предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний, представляя свое интервью YouTube-каналу DetectorUA.

"Убежден, что в школах необходимо продолжать преподавание христианской этики, но, к сожалению, мы видим бешеное противодействие этому. И вопрос тут вовсе не в недостатке преподавателей, потому что специалистов у нас хватает – образовательные учреждения их выпустили достаточно. Здесь проблема в другом – в нежелании этого делать", – написал он.

По словам митрополита, "есть некоторые силы в Украине, которые говорят, что нельзя пускать религиозные знания в школу".

"Церковь проповедует моральные ценности, а сейчас, к сожалению, агрессивный секуляризм внушает нам другие "ценности", собственные стереотипы, и это укладывается в книги, учебники, пытаясь с детства привить детям то, что чуждо для нашей культуры, традиции, ценностей", – объяснил Епифаний.

Он считает, что предмет не обязательно называть именно "христианская этика", главное, "чтобы это был предмет нравственного, духовного направления, потому что если такого воспитания не будет со школы, будут другие проблемы".

"Меня часто спрашивают: "Зачем вам строить новые храмы, вам недостаточно имеющихся? Зачем преподавать эту христианскую этику в школе?" Я отвечаю: "Хорошо. Вы не хотите строить храмы, преподавать христианскую этику в школе? Тогда будете строить тюрьмы, исправительные колонии, наркологические диспансеры". Почему нельзя преподавать добро в школе? Потому что зло противодействует, и оно будет противодействовать. А мы хотим это предотвратить", – заявил Епифаний.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/435026437991883

Контекст:

В 2019 году на тот момент министр образования и науки Украины Лилия Гриневич говорила, что курсы христианской этики могут вводиться органами местного самоуправления, они не обязательны на всей территории страны.

В феврале 2021 года министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что есть дисциплина "этика", а преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы могут формировать различные варианты этой "этики".

Теги: образование, религия, культура, церковь, учебники, школы, митрополит Епифаний
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