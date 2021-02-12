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В украинских школах не будет обязательного предмета "христианской этики", будет просто "этика" – Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что дисциплина "этика" указана в типовой образовательной программе.

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Шкарлет: Это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10 11 классы
Шкарлет: Это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10–11 классы
Фото: Міністерство освіти і науки України / Facebook

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет опроверг информацию о том, что его ведомство предложило внести в школьную программу обязательный предмет "христианская этика". Ранее возможность введения такого предмета вызвала острые дискуссии. Об этом он рассказал 11 февраля в интервью изданию "Новое время", видео опубликовано на YouTube-канале.

"Это неправда, это такой же фейк, как и то, что дети не попадут в 10–11 классы. Есть дисциплина "этика", в типовой образовательной программе она указана. А преподаватель или школа на основе типовой образовательной программы могут формировать различные варианты этой "этики", – сказал министр.

По словам Шкарлета, школы сами будут формировать программу в контексте этого предмета.

Он отметил, что вопрос нравственно-духовного воспитания обсуждают на Всеукраинском совете церквей, где представители всех конфессий высказались за такое направление предмета, как "этика".

Бывший министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в 2019 году заявляла, что курсы христианской этики могут вводиться органами местного самоуправления, они не обязательны на всей территории страны.

Теги: образование, дети, фейк, школы, интервью, Сергей Шкарлет
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