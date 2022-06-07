Участие в мультипредметном тестировании подтвердили 218 тыс. украинских абитуриентов, из них 26 тыс. – из-за границы – нардеп

Он сообщил, что участие подтвердили 192 тыс. абитуриентов из Украины и около 26 тыс. – из-за границы.
Бабак отметил, что сначала на тестирование зарегистрировалось около 400 тыс. человек. Они должны пройти две верификации, одна из которых завершается сегодня, а следующая пройдет с 21 июня по 7 июля.
"Сейчас дети указывают, где и когда хотят сдавать тест, а с 21 июня каждый из них получит приглашение в конкретный пункт тестирования", – рассказал нардеп.
Он также сообщил, что несмотря на войну, количество желающих поступить в вузы в этом году не отличается существенно от прошлогодних показателей.
24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.
Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.
Тестирование будет проходить в три сессии.