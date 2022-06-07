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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Участие в мультипредметном тестировании подтвердили 218 тыс. украинских абитуриентов, из них 26 тыс. – из-за границы – нардеп

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Вместо ВНО в этом году абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест
Вместо ВНО в этом году абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест
Фото: depositphotos.com

218 тыс. украинских абитуриентов подтвердили участие в мультипредметном тестировании, которое в этом году должно заменить внешнее независимое оценивание. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак на брифинге в "Медиацентре Украины" 7 июня.

Он сообщил, что участие подтвердили 192 тыс. абитуриентов из Украины и около 26 тыс. – из-за границы.

Бабак отметил, что сначала на тестирование зарегистрировалось около 400 тыс. человек. Они должны пройти две верификации, одна из которых завершается сегодня, а следующая пройдет с 21 июня по 7 июля.

"Сейчас дети указывают, где и когда хотят сдавать тест, а с 21 июня каждый из них получит приглашение в конкретный пункт тестирования", – рассказал нардеп.

Он также сообщил, что несмотря на войну, количество желающих поступить в вузы в этом году не отличается существенно от прошлогодних показателей.

Контекст:

24 марта Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году.

Вместо этого для поступления на бюджет абитуриентам необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест, а контрактникам – подать мотивационное письмо.

Тестирование будет проходить в три сессии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВНО, абитуриенты, война России против Украины, Сергей Бабак
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