Участие в мультипредметном тестировании подтвердили 218 тыс. украинских абитуриентов, из них 26 тыс. – из-за границы – нардеп

Вместо ВНО в этом году абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест Фото: depositphotos.com

Он сообщил, что участие подтвердили 192 тыс. абитуриентов из Украины и около 26 тыс. – из-за границы.

Бабак отметил, что сначала на тестирование зарегистрировалось около 400 тыс. человек. Они должны пройти две верификации, одна из которых завершается сегодня, а следующая пройдет с 21 июня по 7 июля.

"Сейчас дети указывают, где и когда хотят сдавать тест, а с 21 июня каждый из них получит приглашение в конкретный пункт тестирования", – рассказал нардеп.

Он также сообщил, что несмотря на войну, количество желающих поступить в вузы в этом году не отличается существенно от прошлогодних показателей.