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В 2021 году количество абитуриентов, поступавших на технические специальности, сократилось вдвое – исследование

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Двое из трех нынешних студентов будут вынуждены учиться снова, чтобы найти работу, считают специалисты "OLX Работа"
Двое из трех нынешних студентов будут вынуждены учиться снова, чтобы найти работу, считают специалисты "OLX Работа"
Фото: depositphotos.com

По прогнозу аналитиков портала OLX, недостаток студентов технических специальностей в Украине через пять лет критически усилит уже существующий дефицит инженерных кадров, пишет УНИАН со ссылкой на исследование "OLX Работа".

"Самыми популярными специальностями среди украинских абитуриентов, по данным OLX, в этом году стали факультеты "филология" и "юриспруденция". В то же время, профессионально-техническое образование заинтересовало вдвое меньше молодых украинцев, чем в прошлом году – отечественные политехнические институты, колледжи и техникумы получили всего 35 тысяч заявок против 63 тысяч в 2020 году", – цитирует агентство сообщение компании.

По прогнозам аналитиков, в итоге через пять лет двое из трех выпускников будут вынуждены учиться снова, чтобы найти работу.

Опрошенные порталом выпускники школ считают самыми привлекательными сферами торговлю (18%), барно-ресторанную отрасль (17%), IT и телеком (11%), маркетинг, рекламу, дизайн или SMM (10%). Только 0,33% хотели бы заниматься наукой и преподавать, 0,58% собираются реализовать себя в авиации и военном деле.

"Для решения накопившихся проблем украинские промпредприятия неоднократно обращались к Министерству образования и науки с просьбами и предложениями увеличить количество бюджетных мест на недостаточно востребованных среди абитуриентов специальностях. Помимо этого, они самостоятельно предпринимают шаги по популяризации технических специальностей среди населения, всячески поощряют заинтересованных в этих профессиях граждан в дальнейшем обучении и развитии, заключают программы сотрудничества с высшими учебными заведениями, приглашают студентов к себе на практику, а также поощряют своих сотрудников проходить курсы повышения квалификации", – сказано в статье УНИАН.

Автор материала Григорий Бондарь убежден, что без активного участия государства бизнес не решит эту проблему. По его мнению, необходима системная поддержка стратегических отраслей, популяризация инженерных и технических специальностей и комплексная реформа системы образования.

Теги: образование, трудоустройство, абитуриенты, исследование, молодежь, студенты, работа, выпускники
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