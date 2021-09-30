На рынке труда в Украине нужны инженеры, а абитуриенты выбирают гуманитарные специальности – СМИ

Автор материала отмечает, что причина такого перекоса заключается в том числе в существовании мифа о ненужности инженеров.

По данным "Обозревателя", чаще всего заявления в 2021 году подавали на такие специальности:

филология – 76,5 тыс.;

право – 68,1 тыс.;

компьютерные науки – 62,4 тыс.;

среднее образование (будущие учителя) – 44,2 тыс.;

программное обеспечение – 43,6 тыс.;

журналистика – 43,3 тыс.;

психология – 39,7 тыс.;

экономика – 37,5 тыс.;

маркетинг – 36,1 тыс.;

биотехнологии и биоинженерия – 7,3 тыс.

Президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики Тимофей Милованов сказал в комментарии порталу, что видит несколько причин такой ситуации.

"Потому что с математикой, физикой и химией больше проблем в школе, чем с другими предметами. Потому что многие ищут не образование как таковое, а место, где, по их убеждениям, можно более "безопасно" провести время, чем в армии, на работе, в профессионально-техническом образовании или просто дома. Потому что широкие массы больше убеждены в том, что инженеры не нужны, так как промышленность уже не та, что прежде", – сказал он.

"Обозреватель" пишет, что в реальности выпускники технических учебных заведений очень быстро находят работу.

"Ведь отрасли, которые генерируют больше всего продукции, создают и больше всего рабочих мест. И в Украине это промышленность. Зато профессиональному гуманитарию найти работу сложно: чаще всего им приходится изучать новую специальность, в основном в продажах", – сказано в материале.