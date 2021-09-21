Рада приняла за основу законопроект об изменении правил трудоустройства

Законопроект поддержали 244 депутата, против проголосовали 44 депутата.

Этот документ предлагает разрешить индивидуальные трудовые договоры, которые могут заключаться на срок до пяти лет. Также он разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права, обязанности сотрудника и возможные причины для его увольнения, даже если таких норм нет в трудовом законодательстве.

Кроме того, законопроект разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы, условия внеурочной работы. Авторы законопроекта предлагают отменить обязательные графики отпусков – это остается на усмотрение работодателя.

Документ также предлагает предусмотреть, что испытательный срок не устанавливается при заключении трудового договора: