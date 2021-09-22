Гендиректор "Метинвеста": "Метинвест Политехника" будет давать супервысококачественное образование

Юрий Рыженков: Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели, в котором будут лучшие лаборатории, который будет работать в партнерстве с лучшими вузами и лучшими исследовательскими центрами по всему миру Фото: metinvestholding.com

"Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели, в котором будут лучшие лаборатории, который будет работать в партнерстве с лучшими вузами и лучшими исследовательскими центрами по всему миру. И сможет как раз генерировать тех самых молодых специалистов, которые позволят им получать супервысококачественное образование у себя дома и потом получать достойную заработную плату и интересную работу у себя дома и никуда не ехать", – сказал Рыженков, отвечая на реплику ведущей о том, что в Украине вакансий на рынке труда вдвое больше, чем это было до начала карантина.