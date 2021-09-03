Стало известно, во сколько обойдется строительство "Метинвест Политехники"

Университетский комплекс будет расположен в центре Мариуполя, завершить строительство на пустовавшем участке планируют в 2022 году. В кампусе разместится учебный корпус, шестиэтажное общежитие, спортивный комплекс и парк.

"Дизайн-проект учебного корпуса разработан нидерландским бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 тыс. м² разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали "Метинвеста", – сообщили в пресс-службе группы.

На этом же участке появится шестиэтажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тыс. м².

"В проекте предусмотрена блочная система комнат, где в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-зал, медкабинет и прачечная. В университетском городке будет свой спортивный комплекс и парк, концепция которого сейчас разрабатывается. Кстати, они будут открыты для всех мариупольцев", – отмечается в сообщении.

Университет уже формирует штат и согласовывает с международными партнерами условия по оборудованию лабораторий, договаривается об их вовлечении в образовательную работу.

"Для преподавания в вузе привлекаются ученые и практики из Германии, Польши, Португалии, а также украинские педагоги из других вузов и специалисты из "Метинвеста". "Метинвест Политехника" создает коллаборации с ведущими вузами Украины. В июне университет заключил меморандум о сотрудничестве с Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского", – пишут в "Метинвесте".

Лучшим студентам группа гарантирует первое рабочее место, финансовую мотивацию и другие преференции.