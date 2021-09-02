Политолог Давидюк: Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще четыре-пять отраслей экономики

"Исторически так сложилось, еще со времен Союза... [металлургия] – та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество – сотни тысяч – рабочих мест для граждан, которые задействованы в этой отрасли. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кеша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет за собой развивать еще четыре-пять отраслей экономики", – отметил эксперт.

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в первом полугодии выплатила в бюджет более $500 млн налогов и сборов, отмечается в сюжете "5 канала".