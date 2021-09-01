Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. в первом полугодии составила $2,769 млрд

"По состоянию на 30 июня 2021 года чистый долг группы снизился на 52% с начала года – до $1,016 млрд, а чистый долг к EBITDA за последние 12 месяцев сократился на 0,8х – до 0,2х. Объем капитальных инвестиций группы вырос на 31% по сравнению с прошлым годом – до $411 млн. Затраты на экологические инициативы составили $204 млн", – сказано в сообщении информагентства.

За этот период сумма налога на прибыль, который заплатила компания, возросла в 83 раза по сравнению с первым полугодием 2020 года: с $6 млн до $500 млн.

Генеральный директор компании Юрий Рыженков заявил, что на фоне восстановления мировой экономики и роста цен на сырьевые товары группа показала достойные результаты. Руководитель рассказал, что группа приобрела значимые активы: консолидировала Покровскую угольную группу и приобрела бывшие производственные активы ДМК, в прошлом – одного из крупнейших металлургических комбинатов Украины.

"Мы воспользовались благоприятной внешней средой и нашими результатами для дальнейшего укрепления финансовой устойчивости группы. В первом полугодии 2021 года мы направили более $1 млрд на погашение долговых обязательств, снизив соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев до 0,2x. Так, мы досрочно погасили значительную часть долга Покровской угольной группы, полностью выплатили линию предэкспортного финансирования", – сообщил Рыженков.

Капитальные инвестиции "Метинвеста" за первые шесть месяцев года достигли $411 млн, это на 31% больше, чем за такой же период прошлого года, отметил он.

"Наш ключевой новый проект – строительство стана холодной прокатки на ММКИ, общий объем инвестиций в который только на первом этапе превысит $800 млн. Новый стан позволит нам расширить линейку продукции и найти новые рынки сбыта. Снижение влияния на окружающую среду – по-прежнему одно из наших приоритетных направлений. Инвестиции группы в экологические проекты за отчетный период превысили $80 млн", – рассказал топ-менеджер.