Металлургические компании мира показали редкую рекордную прибыль – СМИ

Издание отмечает, что шестой в мире производитель стали, южнокорейская POSCO, объявила о самой высокой прибыли за второй квартал за всю свою историю – $1,9 млрд, в 10 раз больше, чем было в 2020 году. Размер ожидаемой выручки за 2021 год компания увеличила до $32 млрд.

Nippon Steel за второй квартал заработал почти $1,6 млрд чистой прибыли, а по итогам финансового года, который закончится 31 марта 2022-го, рассчитывает получить почти $5,5 млрд.

ArcelorMittal по результатам первого полугодия получил $6,29 млрд чистой прибыли, это лучший показатель с 2008 года, а первое полугодие 2020 года компания завершила с убытком в $1,68 млрд.

"Столь благоприятный финансовый результат меткомпаний объясняется тем, что спрос на сырьевые товары, в частности и стальную продукцию, уже с конца 2020 года опережал рыночное предложение. Закрытые в начале пандемии сталеплавильные мощности не успели вернуться оперативно в строй. Поэтому легкий, но постоянный товарный голод подстегивал цены в металлургическом сегменте до исторических максимумов последнего десятилетия, а то и более длинных периодов", – сказано в статье "Минпрома".