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Инвестаналитик: Проект электрометаллургического производства "Метинвеста" – это шаг в "зеленую" металлургию будущего

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Дмитрий Хорошун: "Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за $3 3,5 млрд
Дмитрий Хорошун: "Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за $3–3,5 млрд
Фото: concordeoutlook.com.ua

Группа "Метинвест" изучает возможность строительства на одном из своих предприятий комплекса с использованием DRI (Direct reduced iron – железо прямого восстановления) и электрометаллургического производства и такой проект станет инвестицией в экологию, заявил в комментарии Uaprom.info инвестиционный аналитик Concorde Capital Дмитрий Хорошун.

"Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за $3–3,5 млрд либо на ММКИ, либо возле "Запорожстали". Компания еще не определилась с этими планами, но этот проект, если он реализуется, безусловно, также будет знаковым – это инвестиции в экологию, шаг в "зеленую" металлургию будущего", – сказал эксперт.

Долгосрочный проект по модернизации и развитию прокатного производства на Мариупольском меткомбинате имени Ильича он считает также направленным в том числе и на защиту окружающей среды.

"Он обеспечит выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такие инвестиции позволят больше зарабатывать и, как результат заработка, финансировать более объемные инвестиции в будущем, в частности в экологию", – объяснил Хорошун.

Контекст:

В компании сообщали, что сосредоточены на декарбонизации во время производства чугуна и стали, так как нынешние технологии не дают при этом возможности предотвратить значительные выбросы углекислого газа. В "Метинвесте" пошли нетрадиционным путем: железо подготавливается методом прямого восстановления (DRI-окатыши), и после из него производится электросталеплавильном методом сталь, таким образом речь идет уже о "зеленой" металлургии.

"Это тот метод, который "Метинвест" выбрал для себя для активной проработки. Мы уже сделали первые шаги в этом направлении. У нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI-класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОК… По сути, мы создали сырье, которое может использоваться для низкоуглеродного процесса производства стали", – рассказывал генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Также в группе отмечали, что к 2025 году, когда "Метинвест" планирует завершить первый этап проекта строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Теги: экология, инвестиции, Метинвест, металлургия, технологии
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