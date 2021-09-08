Инвестаналитик: Проект электрометаллургического производства "Метинвеста" – это шаг в "зеленую" металлургию будущего

"Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за $3–3,5 млрд либо на ММКИ, либо возле "Запорожстали". Компания еще не определилась с этими планами, но этот проект, если он реализуется, безусловно, также будет знаковым – это инвестиции в экологию, шаг в "зеленую" металлургию будущего", – сказал эксперт.
Долгосрочный проект по модернизации и развитию прокатного производства на Мариупольском меткомбинате имени Ильича он считает также направленным в том числе и на защиту окружающей среды.
"Он обеспечит выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такие инвестиции позволят больше зарабатывать и, как результат заработка, финансировать более объемные инвестиции в будущем, в частности в экологию", – объяснил Хорошун.
В компании сообщали, что сосредоточены на декарбонизации во время производства чугуна и стали, так как нынешние технологии не дают при этом возможности предотвратить значительные выбросы углекислого газа. В "Метинвесте" пошли нетрадиционным путем: железо подготавливается методом прямого восстановления (DRI-окатыши), и после из него производится электросталеплавильном методом сталь, таким образом речь идет уже о "зеленой" металлургии.
"Это тот метод, который "Метинвест" выбрал для себя для активной проработки. Мы уже сделали первые шаги в этом направлении. У нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI-класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОК… По сути, мы создали сырье, которое может использоваться для низкоуглеродного процесса производства стали", – рассказывал генеральный директор группы Юрий Рыженков.
Также в группе отмечали, что к 2025 году, когда "Метинвест" планирует завершить первый этап проекта строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.