Инвестаналитик: Проект электрометаллургического производства "Метинвеста" – это шаг в "зеленую" металлургию будущего

"Метинвест" изучает возможность строительства комплекса с использованием DRI и электрометаллургического производства за $3–3,5 млрд либо на ММКИ, либо возле "Запорожстали". Компания еще не определилась с этими планами, но этот проект, если он реализуется, безусловно, также будет знаковым – это инвестиции в экологию, шаг в "зеленую" металлургию будущего", – сказал эксперт.

Долгосрочный проект по модернизации и развитию прокатного производства на Мариупольском меткомбинате имени Ильича он считает также направленным в том числе и на защиту окружающей среды.

"Он обеспечит выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такие инвестиции позволят больше зарабатывать и, как результат заработка, финансировать более объемные инвестиции в будущем, в частности в экологию", – объяснил Хорошун.