"Метинвест" инвестировал $50 млн в строительство комплекса рудной циклично-поточной технологии на Ингулецком горно-обогатительном комбинате

После запуска комплекса комбинат планирует транспортировать с его помощью около 40 тыс. тонн руды в сутки Фото: metinvestholding.com

"Комплекс ЦПТ расположен в карьере, представляет собой систему подземных и наземных конвейеров и состоит из двух трактов – нового Восточного и существующего Западного. Руду добывают в забое, грузят экскаваторами в автосамосвалы, которые привозят ее в перегрузочный пункт, где руда дробится на крупные куски. После дробления система подземных конвейеров Восточного и Западного трактов доставляет руду на поверхность карьера, где она проходит среднее и мелкое дробление, а затем отправляется на обогащение. Путь с 300-метровой глубины до поверхности карьера руда преодолевает за 15 минут", – рассказали в "Метинвесте".

Генеральный директор Ингулецкого ГОК Александр Герасимчук сообщил, что это один из наиболее масштабных проектов на горнодобывающих предприятиях группы.

"Перспективная технология позволит Ингулецкому ГОКу строить долгосрочные планы по добыче железной руды. Кроме того, предприятие значительно снизит нагрузку на окружающую среду за счет эксплуатации конвейерного транспорта, использования современной аспирационной установки и сокращения времени работы двигателей внутреннего сгорания автосамосвалов. После запуска комплекса комбинат планирует транспортировать с его помощью около 40 тыс. тонн руды в сутки", – отметил он.

Строительство комплекса длилось шесть лет. Теперь все работы автоматизированы – это позволяет контролировать абсолютно все параметры оборудования, кроме того, на ЦПТ установлена автоматизированная аспирационная установка, которая очищает воздух от пыли.

"Запуск комплекса циклично-поточной технологии позволяет быстрее доставлять руду с нижних горизонтов карьера и уменьшает использование в работе автосамосвалов. Маршрут самосвалов сокращается на 10%, что дает возможность снизить себестоимость транспортировки руды. Кроме того, за счет экологически чистого и экономичного конвейерного транспорта в карьере снизится техногенная нагрузка на окружающую среду, операционные и эксплуатационные затраты", – объяснили в пресс-службе.

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что такую же технологию планируют внедрить и на Северном ГОК.

"Мы продолжаем модернизировать транспортную инфраструктуру на горно-обогатительных комбинатах Метинвеста. Крупнейший проект по строительству ЦПТ завершен на Ингулецком ГОКе, а на подходе – подобная технология на Северном ГОК. Современные экологичные комплексы позволят "Метинвесту" повысить эффективность производства и снизить себестоимость сырья, чтобы обеспечить конкурентное преимущество нашей продукции на мировом рынке", – рассказал Рыженков.