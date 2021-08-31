ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Метинвест": В октябре начнется отборочный этап WorldSkills Ukraine 2022 для молодых специалистов и школьников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн, рассказал генеральный директор Группы Юрий Рыженков
За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн, рассказал генеральный директор Группы Юрий Рыженков
Фото: metinvestholding.com

Всеукраинский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Ukraine проводится в Украине с 2016 года, "Метинвест" выступает его генеральным партнером с момента основания, сообщили в пресс-службе Группы 31 августа.

"Мы последовательно занимаемся реформой технического образования в стране. За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн. При поддержке группы в Украине внедрено 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Наконец, мы строим первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране", – рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Конкурс состоит из двух этапов – регионального и всеукраинского – и длится два года.

"Отбор на конкурс в регионах пройдет в октябре – ноябре этого года, а финал на национальном уровне – в апреле – мае 2022 года. В этом году соревнования состоятся по 18 компетенциям, 12 из которых – для учащихся заведений профобразования и квалифицированных работников и шесть – для школьников. Конкурсные задания по большинству компетенций уже доступны на worldskillsukraine.org. Суть заданий заключается в том, чтобы участники продемонстрировали свои практические навыки в установленное время", – сказано в сообщении "Метинвеста".

В пресс-службе отметили, что группа "Метинвест" традиционно выступает спонсором профильных компетенций и поддерживает соревнования среди токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, помощников машиниста тепловоза, машинистов крана, огнеупорщиков.

"В этом году "Метинвест" выступил инициатором проведения дополнительных проектов и мероприятий для экспертов, конкурсантов, преподавателей и школьников, которые помогут популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования. В частности, с ноября 2021 года по май 2022 года пройдет обучение в Академии WorldSkills Ukraine, в рамках которой эксперты WorldSkills International проведут тренинги для украинских специалистов о международных стандартах проведения соревнований и оценке компетенций участников. В то же время преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и поучаствовать в конференциях", – подчеркнули в компании.

"Метинвест" также поможет сборным подготовиться к конкурсу – с сентября начнет мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы для участников региональных конкурсов.

"Школьники 8–9-х классов смогут поучаствовать в профориентационной программе Steel Craft. Это станции, имитирующие производственные задачи для технических специалистов. Участникам предложат пройти квесты, которые позволяют попробовать себя в рабочей профессии. Программа стартует в октябре 2021 года и будет реализована в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге", – сообщили в "Метинвесте".

Контекст:

Worldskills Ukraine – часть международного конкурса Worldskills International, который называют олимпийскими играми для студентов и работников в возрасте от 18 до 22 лет.

Организаторы конкурса – Министерство образования и науки Украины, Институт модернизации содержания образования, Федерация работодателей Украины при поддержке Федерации металлургов Украины и объединения "Укрметаллургпром".

Ассоциация Worldskills International основана в 1946 году. Это самое больше соревнование в мире: конкурс проводится в 85 странах, Украина стала членом Worldskills International в 2016 году.

Теги: образование, Министерство образования, конкурс, Метинвест, преподаватели, молодежь, технологии, студенты, школьники, соревнования
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
Четыре творожных пирога, которые исчезнут со стола очень быстро
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Зацените, что на правой руке". Morgenshtern женился. Фото и видео
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
"Любит, блин". Каменских показала сюрприз от Потапа
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
  Как приготовить блины без пшеничной муки и яиц. Видеорецепт
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Мастер цигун с 25-летным опытом". Анита Луценко перестала скрывать фамилию возлюбленного и показала их совместную тренировку в парке
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
"Кому что, а бомонд гуляет", "Так на Аллочку похожа". Орбакайте устроила на катере проводы лета. Видео
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
31 августа: смерть принцессы Дианы, открытие Киевского политеха, день рождения Ричарда Гира
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
Каминг-аут Melovin, домогательства Талашко, первенец Вакарчука. Семь самых обсуждаемых и скандальных событий этого лета в украинском шоу-бизнесе
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
31 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
26-летняя Grosu показала младшего и старшего братьев
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
"Прошу прощения за недостоверную информацию". Ведущий Назаров извинился перед организаторами концерта Бочелли в Киеве
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
Билык рассказала, в какой стране будет учиться ее сын-первоклассник
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
"Очень красивая фигура", "А что скажет Сережа?" Жена музыканта Бабкина снялась голой возле бассейна
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
Восьмилетний сын Шепелева и Фриске разгромил битой комнату
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Платон мог бы рекламировать Кремль! Но не будет". Виторган вышел в центр Москвы с сыном от Собчак
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
"Утренний заплыв". Клочкова выложила в сеть фото в купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
"Сексуальная и счастливая", "Мисс Совершенство". Жена Кличко показала свои фото, которые "никто никогда не видел"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS