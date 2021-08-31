"Метинвест": В октябре начнется отборочный этап WorldSkills Ukraine 2022 для молодых специалистов и школьников

"Мы последовательно занимаемся реформой технического образования в стране. За 15 лет работы "Метинвест" вложил в сферу образования 180 млн грн. При поддержке группы в Украине внедрено 57 профессиональных и 50 образовательных стандартов. Наконец, мы строим первый в Украине горно-металлургический университет "Метинвест Политехника". Все это мы делаем для того, чтобы молодые люди нашли себя в профессиях, а украинцы могли гордиться развитием технологий в своей стране", – рассказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Конкурс состоит из двух этапов – регионального и всеукраинского – и длится два года.

"Отбор на конкурс в регионах пройдет в октябре – ноябре этого года, а финал на национальном уровне – в апреле – мае 2022 года. В этом году соревнования состоятся по 18 компетенциям, 12 из которых – для учащихся заведений профобразования и квалифицированных работников и шесть – для школьников. Конкурсные задания по большинству компетенций уже доступны на worldskillsukraine.org. Суть заданий заключается в том, чтобы участники продемонстрировали свои практические навыки в установленное время", – сказано в сообщении "Метинвеста".

В пресс-службе отметили, что группа "Метинвест" традиционно выступает спонсором профильных компетенций и поддерживает соревнования среди токарей, слесарей, электромонтеров, сварщиков, помощников машиниста тепловоза, машинистов крана, огнеупорщиков.

"В этом году "Метинвест" выступил инициатором проведения дополнительных проектов и мероприятий для экспертов, конкурсантов, преподавателей и школьников, которые помогут популяризировать технические профессии и повысить стандарты профтехобразования. В частности, с ноября 2021 года по май 2022 года пройдет обучение в Академии WorldSkills Ukraine, в рамках которой эксперты WorldSkills International проведут тренинги для украинских специалистов о международных стандартах проведения соревнований и оценке компетенций участников. В то же время преподаватели заведений профтехобразования Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога смогут повысить свою квалификацию на предприятиях "Метинвеста" и поучаствовать в конференциях", – подчеркнули в компании.

"Метинвест" также поможет сборным подготовиться к конкурсу – с сентября начнет мастер-классы по выполнению конкурсных заданий, экскурсии на предприятия и встречи с топ-менеджерами группы для участников региональных конкурсов.

"Школьники 8–9-х классов смогут поучаствовать в профориентационной программе Steel Craft. Это станции, имитирующие производственные задачи для технических специалистов. Участникам предложат пройти квесты, которые позволяют попробовать себя в рабочей профессии. Программа стартует в октябре 2021 года и будет реализована в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге", – сообщили в "Метинвесте".