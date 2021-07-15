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Гендиректор "Метинвеста" сообщил, что компания уже производит сырье для перехода на "зеленую" металлургию

Юрий Рыженков: В перспективе это можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии
Юрий Рыженков: В перспективе это можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии
Фото: rbc.ua

Металлургическая отрасль Украины имеет большой потенциал по декарбонизации, этому может поспособствовать переход на новые технологии производства стали, в частности речь идет о прямом восстановлении железа и последующей выплавке электросталеплавильным методом, рассказал на международном форуме "Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины" генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков, сообщает Dsnews.ua.

"Если сравнить украинскую металлургию с европейской – то она сегодня проигрывает с точки зрения декарбонизации. В Украине 2,3 СО2 на тонну стали, в то время как европейские практики показывают порядка 1,9. У нас есть потенциал даже с имеющимися технологиями. Это и энергосбережение, и использование отходящих газов и тепла, и применение правильного микса топлива и обмена газами. Это то, что уже сегодня существует в мире, и то, что нам необходимо перенять и внедрять на наших заводах и чем активно занимается "Метинвест", – объяснил Рыженков.

Он добавил, что компания сосредоточена на декарбонизации во время производства чугуна и стали, так как нынешние технологии не дают при этом возможности предотвратить значительные выбросы углекислого газа. В "Метинвесте" пошли нетрадиционным путем: железо подготавливается методом прямого восстановления (DRI-окатыши), и после из него производится электросталеплавильном методом сталь, таким образом речь идет уже о "зеленой" металлургии. 

"Это тот метод, который "Метинвест" выбрал для себя для активной проработки. Мы уже сделали первые шаги в этом направлении. У нас с начала этого года есть полноценный окатыш DRI-класса, который мы начали производить на нашем Центральном ГОКе… По сути мы создали сырье, которое может использоваться для низкоулеродного процесса производства стали", – рассказал руководитель.

Компания планирует перейти к электрометаллургии, построив модели по прямому восстановлению железа, а в дальней перспективе перейдет и на водородную металлургию.

"В перспективе это можно будет напрямую увязывать с возобновляемыми источниками энергии. Не секрет, что там, где находятся наши предприятия, в том же Мариуполе, очень высокий потенциал ВИЭ. Также [в перспективе, – ред.] – водородная металлургия, то есть модули прямого восстановления железа смогут быть с легкостью переведены на водород, когда это уже станет для всех доступная технология", – резюмировал генеральный директор группы "Метинвест".

Контекст:

"Метинвест" – вертикально интегрированная горнодобывающая группа компаний, управляет активами в производственной цепочке от добычи железной руды и угля, а также производства кокса, до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий в Украине, Европе и США.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Показатели выбросов от предприятий горно-металлургической группы "Метинвест" снизились в два раза за последние 10 лет, сообщал Рыженков в июне. "В последние годы, последние 10 лет мы в модернизацию предприятий вложили $10 млрд по "Метинвесту". А в экологические проекты, вот взять только последний год, исключительно беру 2020 год, $200 млн вложили в экологические мероприятия по нашим предприятиям. За 10 лет мы снизили фактически в два раза выбросы пыли по этим предприятиям, почти в два раза снизили выбросы сточных вод", – рассказал он.

Теги: экология, Метинвест, отходы, металлургия, энергосбережение, сталь, энергия
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