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Украине нужен Фонд декарбонизации, в котором будут аккумулироваться деньги на декарбонизацию, в том числе налог на СО₂ – Качка

Тарас Качка: Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов
Тарас Качка: Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов
Фото: agropolit.com

Единственная проблема, которая внутри Украины мешает реализовать программы по декарбонизации – это финансовое управление и отсутствие развитой системы поддержки бизнеса. Чтобы изменить эту систему, стране нужен фонд, в котором будут аккумулироваться деньги на модернизацию. В том числе в этот фонд должны направляться средства от уплаты налога на выбросы СО₂. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины – торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью изданию "Экополитика".

"У нас не так хорошо развита культура поддержки бизнеса — есть или льготы, или компенсации банковских ставок, и мы зависим от них. Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов. В частности, речь идет об углеродном налоге, который бы направлялся не в общий бюджет, а на проекты по декарбонизации", – подчеркнул Качка.

По его словам, в ЕС в рамках декарбонизации происходит сложный процесс дискуссий – между экологическими активистами, потребителями, бизнесом, финансовыми кругами, учеными и поставщиками оборудования, и это дает возможность выработать оптимальное решение для всех.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Проект закона №4167 нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Документ необходимо доработать с учетом замечаний и предложений представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля, заявила 7 июля на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.

Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не мог быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.

Теги: налоги, экология, экономика, промышленность, реформы, компенсация
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