Украине нужен Фонд декарбонизации, в котором будут аккумулироваться деньги на декарбонизацию, в том числе налог на СО₂ – Качка

"У нас не так хорошо развита культура поддержки бизнеса — есть или льготы, или компенсации банковских ставок, и мы зависим от них. Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов. В частности, речь идет об углеродном налоге, который бы направлялся не в общий бюджет, а на проекты по декарбонизации", – подчеркнул Качка.

По его словам, в ЕС в рамках декарбонизации происходит сложный процесс дискуссий – между экологическими активистами, потребителями, бизнесом, финансовыми кругами, учеными и поставщиками оборудования, и это дает возможность выработать оптимальное решение для всех.