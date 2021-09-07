Украине нужен Фонд декарбонизации, в котором будут аккумулироваться деньги на декарбонизацию, в том числе налог на СО₂ – Качка

"У нас не так хорошо развита культура поддержки бизнеса — есть или льготы, или компенсации банковских ставок, и мы зависим от них. Я надеюсь, Фонд декарбонизации будет первым успешным примером аккумуляции средств с различных ресурсов. В частности, речь идет об углеродном налоге, который бы направлялся не в общий бюджет, а на проекты по декарбонизации", – подчеркнул Качка.
По его словам, в ЕС в рамках декарбонизации происходит сложный процесс дискуссий – между экологическими активистами, потребителями, бизнесом, финансовыми кругами, учеными и поставщиками оборудования, и это дает возможность выработать оптимальное решение для всех.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.
Проект закона №4167 нужно переписать с нуля, потому что законодатели заложили в него невыполнимые требования и его принятие в нынешнем виде приведет к усилению коррупции, заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Документ необходимо доработать с учетом замечаний и предложений представителей бизнес-среды, чтобы провести реальную реформу в сфере экологического контроля, заявила 7 июля на своем сайте Европейская бизнес-ассоциация.
Принятие предложенного правительством законопроекта приведет к падению промышленного производства, он не мог быть подан на рассмотрение в таком виде, убежден директор GMK Center, глава комитета экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации Станислав Зинченко.