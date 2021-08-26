25 августа Киев попал в десятку городов мира с самым загрязненным воздухом

"По состоянию на 09.55 утра среды, 25 августа, индекс Киева составлял 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют носить респираторы, а находясь в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Исключаются спортивные занятия на открытом воздухе", – отметило издание.

К 12.00 Киев опустился на 13-е место, а индекс упал до 80-ти, "что не является большим прогрессом в изменении ситуации", пишет ZN.UA.

На момент публикации новости Киев – на 45 месте с индексом 52.