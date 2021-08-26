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КИЕВ

25 августа Киев попал в десятку городов мира с самым загрязненным воздухом

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В столице действуют 16 постов государственной системы мониторинга качества воздуха
В столице действуют 16 постов государственной системы мониторинга качества воздуха
Фото: depositphotos.com

Издание ZN.UA обратило внимание, что в среду, 25 августа, столица Украины, по данным портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, оказалась на 10 месте среди городов мира, в которых зафиксированы самые высокие показатели загрязнения.

"По состоянию на 09.55 утра среды, 25 августа, индекс Киева составлял 105 при норме в 50. Столица Украины находилась на 10-м месте в антирейтинге. Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". При таком уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют носить респираторы, а находясь в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. Исключаются спортивные занятия на открытом воздухе", – отметило издание.

К 12.00 Киев опустился на 13-е место, а индекс упал до 80-ти, "что не является большим прогрессом в изменении ситуации", пишет ZN.UA.

На момент публикации новости Киев – на 45 месте с индексом 52.

Контекст:

В прошлом году в Киеве регулярно фиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, последний раз в декабре.

В этом году значительное превышение показателей фиксировали в январе.

Главная причина этот явления – автотранспорт, рассказывала в апреле эколог Центра экологической инициативы "Экодія" Марина Ратушная.

В столице, по данным "5 канала", действуют 16 постов государственной системы мониторинга качества воздуха, но их установили еще в 70-х годах прошлого века и система на автоматизирована.

Теги: Киев, экология, воздух, атмосфера
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