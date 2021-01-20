Киев вошел в ТОП-20 городов с самым грязным воздухом

Киев находится на 13 месте рейтинга городов с самым грязным воздухом.

Индекс загрязнения в украинской столице составляет 163 при норме в 50 Фото: depositphotos.com

В Киеве по состоянию на 20 января находится в рейтинге городов с самым загрязненным воздухом. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Киев находится на 13 месте рейтинга с индексом загрязнения 163 при норме в 50.

Городами с самым грязным воздухом являются Дакка (259), Приштина (233), Колката (195), Лахор (193) и Улан-Батор (191).

Скриншот: iqair.com

В прошлом году в Киеве регулярно фиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, последний раз в декабре. Тогда директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что причиной этому стало временное природное явление, когда в приземной атмосфере формируется слой, задерживающий загрязняющие вещества и продукты горения.