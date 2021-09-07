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"Метинвест" направил 700 млн грн в экологичность Северного ГОК

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Выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%
Выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%
Фото: metinvestholding.com

На Северном горно-обогатительном комбинате группы "Метинвест" завершают проект по замене электрофильтров стоимостью более 700 млн грн, начато строительство последнего из шести запланированных современных электрофильтров чешской компании ZVVZ-Enven Engineering и уже сейчас закрыты все источники выбросов пыли. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе компании.

Электрофильтры работают в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины, благодаря их установке сокращены выбросы, отметили в "Метинвесте". Кроме того, на Северном ГОК для борьбы с пылью в карьерах работает мощная водополивочная техника.

Также на предприятии применяют ряд других мер для пылеподавления: для улучшения экологической ситуации Северный ГОК использует "зеленые" технологии – высаживает деревья, кустарники и траву.

Гендиректор Северного ГОК Андрей Скачков рассказал, что выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%. Комбинат устанавливает эффективные газоочистки, применяет новые методы для пылеподавления и реализует ряд мероприятий для рационального использования производственных отходов, водных и земельных ресурсов.

"На выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует более 2 млрд грн", – отметил Скачков.

Теги: экология, Метинвест, отходы, технологии
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