"Метинвест" направил 700 млн грн в экологичность Северного ГОК

Выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20% Фото: metinvestholding.com

Электрофильтры работают в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Украины, благодаря их установке сокращены выбросы, отметили в "Метинвесте". Кроме того, на Северном ГОК для борьбы с пылью в карьерах работает мощная водополивочная техника.

Также на предприятии применяют ряд других мер для пылеподавления: для улучшения экологической ситуации Северный ГОК использует "зеленые" технологии – высаживает деревья, кустарники и траву.

Гендиректор Северного ГОК Андрей Скачков рассказал, что выбросы пыли по сравнению с 2020 годом уменьшились на 20%. Комбинат устанавливает эффективные газоочистки, применяет новые методы для пылеподавления и реализует ряд мероприятий для рационального использования производственных отходов, водных и земельных ресурсов.

"На выполнение мероприятий экологической программы компания "Метинвест" ежегодно инвестирует более 2 млрд грн", – отметил Скачков.