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Больницы Мариуполя бесперебойно получают кислород от меткомбината Ильича – пресс-служба "Метинвеста"

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В Мариуполе сейчас 286 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 82 на стационарном лечении в больницах города
В Мариуполе сейчас 286 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 82 – на стационарном лечении в больницах города
Фото: depositphotos.com

В Украине растет количество зарегистрированных случаев COVID-19, в этой ситуации Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича стабильно обеспечивает кислородом больницы города, сообщили в пресс-службе группы "Метинвест", в которую входит предприятие, сообщает УНИАН.

В августе медучреждения города бесплатно получили 40,12 тонны жидкого и 5,15 тысяч м3 газообразного кислорода, большая часть которого распределена между больницами, оказывающими помощь больным коронавирусом. Поставки организовали Фонд Рината Ахметова совместно с группой компаний "Метинвест".

"Так, больница №4 получила 5,76 тонн жидкого и 264 тонн газообразного кислорода, больнице №9 передали 34,36 тонн жидкого и 180 тонн газообразного кислорода, а больница скорой медицинской помощи получила 1542 тонн газообразного кислорода. Кроме того, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича стабильно обеспечивает кислородом Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения – за последний месяц медучреждению отгрузили 6,42 тонны жидкого кислорода", – сказано в сообщении агентства. 

По информации УНИАН, в Мариуполе сейчас 286 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 82 – на стационарном лечении в больницах города, все они получают кислородную терапию.

"Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" продолжают оказывать максимальную поддержку учреждениям медицины в рамках борьбы с пандемией, регулярно поставляя жизненно необходимый для выздоровления пациентов кислород в медучреждения в необходимом объеме. Как отмечают медики, вовремя начатая кислородная терапия при COVID-19 снижает риск развития сопутствующих заболеваний и сокращает время пребывания на лечении в стационаре", – сообщила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова.

Контекст:

За прошлый год металлургические предприятия Мариуполя совместно с Фондом Рината Ахметова передали городским больницам 206 тыс. м³ кислорода, проект обошелся в 11,5 млн грн.

С начала пандемии, инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений Мариуполя составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

Теги: медицина, Мариуполь, Метинвест, помощь, Фонд Рината Ахметова, лечение, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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