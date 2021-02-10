Меткомбинат имени Ильича за пять лет передал больницам Мариуполя более 400 тыс. м³ кислорода

Большую часть кислорода ММК имени Ильича передал больницам в 2020 году – 206 тыс. м³ на сумму почти 11,5 млн грн, из них 183 тыс. м³ – в отделения для больных коронавирусной инфекцией.

До пандемии ММК поставлял больницам более 50 тыс. м³ в год Фото: obozrevatel.com

Больницы Мариуполя за последние пять лет получили от металлургического комбината имени Ильича группы "Метинвест" более 400 тыс. м³ кислорода, общая сумма инвестиций предприятия в здравоохранение города составила 17,8 млн грн, сообщает интернет-издание "Обозреватель".

Кислород от ММК получают больницы №1, 4, 5, 9, а также перинатальный центр, больница скорой помощи, медицинское объединение здоровья ребенка и женщины, онкодиспансер и областная больница интенсивного лечения в Мариуполе.

В пресс-службе отметили, что большую часть кислорода передали больницам в 2020 году – 206 тыс. м³ на сумму почти 11,5 млн грн, из них 183 тыс. м³ – в отделения для больных коронавирусной инфекцией. До пандемии ММК поставлял больницам более 50 тыс. м³ в год.

"Мы помогаем медработникам спасать жизни мариупольцев. Это наша принципиальная позиция – постоянная и безвозмездная помощь городской системе здравоохранения", – заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Тарас Шевченко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.