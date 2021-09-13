"Метинвест" присоединился к организации праздничного концерта по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета

УНИАН отмечает, что на мероприятии на больших экранах демонстрировали ролики о каждом олимпийском цикле и приглашали спортсменов на сцену, чтобы они рассказали о своей истории.
В праздничном концерте приняли участие Алина Паш и Тина Кароль. Группа "Танок на майдане Конго" исполнила специальный трек об истории Украины на Олимпийских играх, а Джамала спела легендарную We Are The Champions группы Queen.
22 декабря 1990 года I Генеральная ассамблея основателей приняла решение создать Национальный олимпийский комитет Украины, в сентябре 1993 года НОК Украины был окончательно признан Международным олимпийским комитетом. НОК объединяет 40 федераций по олимпийским видам спорта и имеет свои отделения во всех областях Украины, сообщается на сайте комитета.
Группа "Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине производителем стали. Одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности группы "Метинвест" – популяризация здорового образа жизни. За 15 лет компания вложила более 255 миллионов гривен в развитие культуры и спорта в городах присутствия предприятий "Метинвеста". Основные акционеры "Метинвеста" – группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).