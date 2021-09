"Метинвест" присоединился к организации праздничного концерта по случаю 30-летия Национального олимпийского комитета

УНИАН отмечает, что на мероприятии на больших экранах демонстрировали ролики о каждом олимпийском цикле и приглашали спортсменов на сцену, чтобы они рассказали о своей истории.

В праздничном концерте приняли участие Алина Паш и Тина Кароль. Группа "Танок на майдане Конго" исполнила специальный трек об истории Украины на Олимпийских играх, а Джамала спела легендарную We Are The Champions группы Queen.