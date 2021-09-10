"Метинвест" завершает проект, который сделает экологию производства в 2,5 раза чище, чем требуют нормативы Украины

Инвестиции в экологический проект составят более $20 млн Фото: mariupolnews.com.ua

Инвестиции в экологический проект составят более $20 млн.

Уже завершен монтаж и испытания, ведутся комплексные пусконаладочные работы, рассказал старший специалист по ремонту аспирационных установок и вентиляторов доменного цеха ММК имени Ильича Александр Синев.

Ведущий инженер по охране окружающей среды ММК имени Ильича группы "Метинвест" Лидия Славинская добавила, что благодаря этому проекту на предприятии на доменной печи №5 обеспечили остаточную запыленность в 2,5 раза ниже принятых в Украине нормативов.

Такие же современные системы "Метинвест" построитеще на двух доменных печах меткомбината Ильича – №2 и №4.