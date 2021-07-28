Рекомендации для зачисления на бюджет в вузы Украины получили почти 65 тыс. абитуриентов – Шкарлет

Для зачисления в вузы абитуриенты должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа Фото: depositphotos.com

"Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа. Поступающие могут узнать о полученных рекомендации на бюджет в своих электронных кабинетах", – отметил министр.

Для зачисления в вузы абитуриенты должны подать оригиналы документов до 18.00 2 августа. Зачисление на бюджет состоится 9 августа.